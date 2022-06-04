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CNN：俄烏陷入消耗戰　普丁寄望國際降低注意力

▲▼俄羅斯總統普丁今天在莫斯科紅場發表勝利日閱兵演說。（圖／路透）

▲CNN認為，普丁現在寄望國際媒體，對俄烏戰爭的關注度消退。（圖／路透）

文／中央社

美國有線電視新聞網（CNN）指出，俄軍無法很快征服烏克蘭，雙方陷入消耗戰，而在烏東俄軍施展攻勢的同時，國際媒體對這場戰爭的關注多少有些消退，這也許正是俄國總統普丁的寄望所在。

CNN這篇分析說，普丁（Vladimir Putin）可能注意到，因俄烏戰爭而加劇的能源價格和消費物價高漲，才是美國和其他國家民意比較關心的問題。

普丁同時也可能寄望於戰爭所受到的外交關注曇花一現。他曾在2015年加倍力挺當時在內戰中節節敗退的敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad），如今全世界注意力轉移到烏克蘭，但已經邁入第12年的敘利亞內戰仍在進行中。

俄羅斯聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）最近表示，在烏克蘭作戰的俄軍並未「追趕最後期限」，意指普丁的作戰時間表比較沒有限制。相較之下，烏克蘭擔心國際社會對這場戰事開始感到疲乏，從而施壓澤倫斯基政府向普丁讓步。

CNN說，一名阿富汗塔利班（Taliban）被俘戰士曾說，「你們有手錶，但我們有時間」，這句話總結了美軍在阿富汗戰爭進退維谷的處境，也就是塔利班勝利的關鍵不在於擊敗美軍，而在於比美軍撐得更久。

若把這句話應用到俄烏戰爭，決定性因素可能在於時間站在誰的那一邊？是很可能會掌權到嚥下最後一口氣的俄羅斯獨裁者，還是在為國家存亡持續奮戰的烏克蘭人民？

時間回到俄羅斯全面入侵烏克蘭前一天的2月23日，當時外界可能不禁猜測，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在位的日子不多了。

畢竟俄、烏兵力對比約略是10比1。莫斯科地面部隊比基輔多一倍，戰機、裝甲戰鬥車數量又分別是對方的10倍和5倍。

就在出兵烏克蘭幾天前，普丁在電視發表談話時，明顯怒氣沖沖。他長篇大論且拉雜地談論歷史，顯然一心要使基輔的政權更替。

CNN報導，普丁似乎孤注一擲，料定澤倫斯基會逃離基輔，一如數月前美國支持下的阿富汗前總統甘尼（Ashraf Ghani）逃離喀布爾一般。屆時西方的怒火總會平息，只是俄國在西方制裁下必須忍受一時的痛苦。

然而無論普丁曾如何計畫在基輔舉行勝利遊行，出兵百日後的現在，只能無限延期。烏克蘭的士氣並未瓦解，烏軍使用美國和盟邦提供的現代化反坦克武器，摧毀了俄軍裝甲車隊；黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）飛彈巡洋艦遭到烏克蘭飛彈擊沉。同時儘管困難重重，烏軍戰機仍繼續在空中作戰。

3月底俄國開始將受創的部隊自基輔一帶撤退，聲稱作戰焦點已轉移為攻下烏東頓巴斯（Donbas）地區。3個月過去了，俄軍似乎不再以速戰致勝為目標，而且似乎也沒有這種能力。

多名俄軍將領已陣亡，而且俄軍死傷人數高得驚人，但若因此論定俄軍將敗，恐怕是以偏概全。

俄軍現已掌控從烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）一帶延伸到分離分子手中城市頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）、再往西南方到刻松（Kherson）的新月形地區，形成了一座連通頓巴斯地區和克里米亞半島（Crimea）的陸橋。克里米亞已於2014年遭俄羅斯兼併。

俄、烏已經陷入消耗戰，俄軍現在主要攻擊方向在頓巴斯地區，近日戰火集中在工業大城北頓內茨克（Severodonetsk）一帶。這是烏軍在盧甘斯克州的最後據點。

烏軍已棄守北頓內茨克大部分地區，這座城市來日淪陷僅屬象徵性質，但軍事分析家指出，這倒能使當地烏軍免遭俄軍曠日持久圍攻，更何況當地烏軍最終仍可能敗退。

美國戰爭研究所（Institute for the Study of War）近來分析指出：「烏克蘭比較有限的資源必須節約使用，集中用於收復關鍵地區，而非用於防守無法決定戰爭結果或戰事延續條件的地區。」

烏克蘭國防部發言人莫圖茲亞尼克（Oleksander Motuzianyk）指出，在北頓內茨克遭受攻擊的同時，俄軍目前正「企圖包圍頓內茨克州和盧甘斯克州的我軍」，並重新編隊，朝斯拉夫揚斯克（Sloviansk）方向發動攻勢。斯拉夫揚斯克的戰略地位重要，可能成為下一場關鍵戰役的焦點。

相較於人口稠密的基輔周邊城市環境，烏東地形開闊許多，這正是烏方向美國及其盟邦迫切要求提供比較重型武器的原因所在，尤其是射程較遠的火砲系統。

美國總統拜登1日宣布，將為烏克蘭提供更先進的火箭系統，包括「高機動性多管火箭系統」（High Mobility Artillery Rocket System），這種系統射程約80公里，較烏克蘭已經取得的任何火箭系統射程遠得多。

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