快訊／基隆雙屍命案！父女陳屍房內多日飄異味　鄰居嚇急報警

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區百七街一處民宅今（2日）上午驚傳雙屍命案！警方接獲民眾報案，指稱聞到異味傳出，百福派出所即派員前往查看，經連繫家屬獲得同意，請來鎖匠開門後，入屋後發現父女雙雙陳屍在房內，疑已死亡多日，警方立即封鎖現場、採證，詳細死因仍待調查釐清。

▲基隆雙屍命案！父女陳屍房內多日飄異味，鄰居嚇急報警。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方接獲報案後，協同里長、鎖匠打開大門，屋內飄出陣陣臭味，前往屋內查看，發現父女二人陳屍在房內，女兒倒在床邊，父親則躺在床尾；黃男遺體嚴重發黑腫脹，死亡多日，警方在現場立刻拉起封鎖線，並通知鑑識人員前往採證。

警方初步調查，現場無入侵跡象及打鬥痕跡，且未發現兩死者有明顯外傷，該父親患有心臟疾病，但仍獨力照顧患有特殊疾病的女兒，不排除父親因心臟疾病猝逝，女兒亦因無人照顧而離世。警方聯繫家屬後，並報請檢察官相驗，家屬對死因無意見，將領回父女遺體處理後事。

據了解，男性死者姓黃，年約60多歲，有高血壓及心血管疾病，妻子因多年前罹患癌症，因病重離世，剩下他與20多歲的女兒生活；女兒的眼睛弱視，手腳不便，無法自理生活，且罹有心肺功能障礙等疾病。

據鄰居表示，平常都是由黃男揹著女兒上、下樓梯外出，近日聞到黃家飄出陣陣臭味，覺得不對勁趕緊報警，不料竟發生這樣的憾事。

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