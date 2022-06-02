俄傳動員「這部隊」攻烏克蘭　外媒揭：只能用一次的險招

▲外媒報導，俄羅斯近期可能動員境內訓練單位的官兵，投入烏克蘭戰場。（示意圖／取自俄羅斯國防部Facebook）

記者張寧倢／編譯

分析人士指出，俄羅斯為了補充在烏克蘭折損的軍力，計畫將調派「訓練單位」的官兵，以建立新的營級戰術群（BTG），不過，這將是個冒險的舉動，就算湊出30到40個營級戰術群，卻會讓軍隊失去自我恢復能力，因此「這招只能用一次」。

營級戰術群是俄軍地面作戰的基礎部隊，包含約800名士兵和50輛裝甲車。美國軍事記者兼作家艾克塞（David Axe）在《富比世》（Forbes）撰文指出，在俄烏戰爭前，俄軍擁有168個營級戰術群，其中的4分之3、至少125個營級戰術群已經投入烏克蘭前線。

▲報導指出，俄軍已損失約30多個營級戰術群的戰力。圖為一輛停在烏克蘭南部港城馬力波（Mariupol）的俄軍坦克。（圖／路透）

戰事綿延3個月，估計俄軍已損失4100輛軍車、1.5萬名軍力，傷兵人數更可能多出數倍，相當於有30多個營級戰術群已失去戰力。五角大廈5月16日曾預估，俄軍在烏克蘭僅剩下106個營級戰術群，為了猛攻頓巴斯，10天後已增補兵力到110個。然而，俄羅斯尚未動用的預備部隊可能只有20到30個營級戰術群，而其中有部分駐守戰略要地無法前往烏克蘭。

俄軍所謂的「第3營」是負責監督訓練一個旅或團的應募士兵，並處理治安任務，依法不該被部署到戰區。但一些分析人士聲稱，已經看到近期俄軍的動員令，克里姆林宮計畫調派訓練基地的官兵，動員「第3營」的志願役組成約30到40個新的營級戰術群，但此舉相當冒險。

艾克塞表示，俄軍迄今已經損失3分之1或更多的現役坦克，但隨著主要的坦克工廠停工，晶片與光學設備的進口遭制裁，這些新投入的部隊可能得使用老舊的庫存裝備與軍車。加上訓練單位是軍隊在戰損後維持自身生存的手段，當動用這些訓練人員時，俄軍將失去再生恢復的能力，因此「第3營」只能補充一次軍力，如果再損失將無法彌補。

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