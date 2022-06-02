加拿大升高對俄制裁　普丁傳聞情婦也列入名單

▲普丁的情婦卡巴耶娃（Alina Kabaeva）被加拿大列入制裁名單。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

加拿大今天升高對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁，宣布將俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）傳聞中的情婦、21名俄羅斯官員與4家金融機構，列入愈來愈長的制裁名單。

加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）表示：「我們針對的是銀行，與普丁政權關係密切的權貴，以及他的伴侶，我不知道該怎麼稱呼她。」趙美蘭指的是前體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。

包括卡巴耶娃、俄羅斯農業銀行、Investtradebank和兩家基金管理公司在內的這些目標，面臨資產凍結和進入加拿大的禁令。

歐洲聯盟已確認卡巴耶娃為俄羅斯國家媒體集團（National Media Group）董事會主席。這個集團是一家控股公司，在幾乎所有主要的俄羅斯官方媒體中都擁有重要股份。

媒體報導稱卡巴耶娃和普丁有私情，但2008年媒體首次披露此事時遭到普丁否認。

「華爾街日報」引述美國官員說法報導，由於卡巴耶娃與普丁核心圈子的關係，她本人和家人因此致富；報導也引述美國機密情報指出，卡巴耶娃是普丁財富的受益者。

趙美蘭說，制裁目的是「扼制普丁政權」，她同時讚揚歐盟昨天決定禁止大多數俄羅斯石油進口。

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，加拿大已對超過1050個俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯的個人和實體祭出制裁。

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