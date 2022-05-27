林森北驚悚血案！他遭2刀穿心取命　兇煞為討債嗆聲竟說到做到

▲張華邦涉嫌討債不成當街持刀插入被害人心臟2刀致死，遭起訴殺人罪。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

男子張華邦因為債務問題，和吳姓男子積怨已久，曾嗆聲：「不要逼我，信不信我插你2刀」，3月間，張男聽說吳男行蹤，張開車載朋友去找人，果然在台北市林森北路遇見吳男，張一言不和就拿出折疊刀朝吳男胸部一陣猛刺，其中2刀深及心臟，導致吳男大量失血死亡，台北地檢署27日依殺人等罪起訴張男等2人。

檢警查出，張華邦和死者吳男的共同朋友，在復興北路經營洗車店，張華邦因此在3月15日得知吳男將去洗車，臨時找了友人吳宗哲一起去討債，可是張男等人到場後，吳男已經離開，張男只好載著吳宗哲在附近繞圈。

沒想到張男開車行經林森北路時，巧遇死者就在他前方騎著機車，尾隨一段確認死者要在路邊停放機車後，張男把車開到巷內，和吳宗哲雙雙下車前去找死者理論，雙方一言不合發生衝突，張男亮刀猛刺，吳宗哲則是把本來跨坐機車上的死者拽下來，跟著一陣拳打腳踢。

▲死者掙扎走到檳榔攤求救，醫護人員到場時仍回天乏術。（資料照／記者游宗樺翻攝）

最後張男2人是看到死者胸口湧出大量血液，才嚇得駕車逃離，死者掙扎走到附近檳榔店請店家幫忙報案，但救護人員到場，死者已倒臥地上沒有呼吸心跳，送醫急救不治。

警方調閱監視器循線找到兇手，檢察官調查，張華邦案發前幾天，才為了追討數萬元的債務，傳訊息恐嚇死者「不要逼我，信不信我插你2刀」，「別讓我遇到」，依殺人罪起訴張華邦，至於同行的吳宗哲只是出拳助陣，無證據顯示有殺人犯意，因此被依傷害致死罪起訴。