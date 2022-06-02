朱立倫啟程訪美宣示「國民黨回來了」　民進黨團祝福：不要有心結

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨主席朱立倫2日啟程訪美，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨在政治立場方面，長期讓國際友人認為跟美國的關係不是很好，這點是國民黨自己的問題，不需要講成是民進黨對他們的污衊，希望朱立倫跟國民黨代表團不要有心結，也祝福朱立倫的訪美行程一切順利。

朱立倫上午在桃園機場啟程訪問美國，預計將走訪舊金山、洛杉磯、紐約、華府等地，並且拜會美方重要智庫、政府部門以及僑界，朱立倫在登機前受訪時說明，此行最重要的目的，就是國民黨重返華府、重返美國。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，鄭運鵬表示，祝福朱立倫今天的行程一切順利，也希望美國可以用符合外交禮儀的最高層級，接待朱立倫所帶領的國民黨訪問團。

鄭運鵬指出，朱立倫聲稱此趟訪美行程是「國民黨回來了」，代表國民黨跟美國關係的立場與方向，會讓美國與國際社會有所疑慮，因為國民黨在政治方面，長期讓國際友人認為跟美國的關係不是很好，這點是國民黨自己的問題，不需要講成是民進黨對他們有所污衊。

鄭運鵬認為，美國對台灣關係的觀察很長期，國民黨也長期執政過，不會因為民進黨、國人輿論認為國民黨親中，美國人就認為他們反美，反而是當美國、中國有利益衝突時，國民黨都長期站在中國那邊，相信美國政壇在朱立倫這次的訪美行程當中，也會很好奇國民黨的選擇到底是怎樣。

鄭運鵬舉例，就像是去年底的反萊豬公投，也是前總統馬英九交接給總統蔡英文的時候，馬英九認為台美關係很重要的環節，所以馬英九走到美國牛肉那一步，民進黨走到美國豬肉這一步，但是卻遇到國民黨相當龐大的抵抗，甚至發動提體動員的公投，相信美國整府都會看在眼裡。

鄭運鵬也說，希望朱立倫跟國民黨代表團不要有心結，認為國民黨對美國與中國的關係，都是民進黨在貼他們標籤，都是他們的表現讓人家覺得相對親中，甚至所有的疑美論，都是國民黨的意見領袖講出來的，況且在國民黨執政時，民進黨沒有人會去懷疑美國跟台灣的關係。

鄭運鵬表示，相信對美國政府來說，國民黨不太可能做貿然的訪問，「不但對主人失禮，對自己也不好」，應該都是事先規劃好的，但是朱立倫可能急於出訪，所以在黨內事務獨斷、冒失了一點，這是他帶領的風格，民進黨團只能尊重，還是祝福他在美國的行程能夠有所收穫。