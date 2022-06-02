台美貿易倡議聚焦「未來榮景」　邱臣遠：有具體合作方案才能實現

▲台灣民眾黨團總召邱臣遠。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）與行政院政務委員鄧振中1日宣布啟動台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st Century Trade），尋求推動數位經濟貿易成果，推進與深化雙邊貿易關係。擁有台商背景的台灣民眾黨立委邱臣遠2日表示，行政院記者會聚焦「未來榮景」，但必須有具體合作方案才能實現，呼籲政府也應把握歐洲夥伴與台灣半導體產業的合作意願，深化與歐洲各國的經貿關係。

邱臣遠表示，昨晚，行政院召開記者會宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，展開與美國就11項議題的談判，包括貿易便捷、法規訂定、農業、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場政策等，預期在談判完成後簽署貿易協定，並有利於台灣爭取參與CPTPP及IPEF。

邱臣遠指出，對於台美間經貿關係的推進與深化，以及可能為兩國企業與勞工帶來的經濟成長，他予以肯定，也十分樂見；但進一步檢視11個領域，事實上，許多本就是台灣早已具備的優勢，更是台灣加入國際經貿組織，以及台灣與他國發展務實經貿關係的基礎。因此，鄧振中與戴琪的談判將在6月下旬登場，希望政府應就台灣未獲納入IPEF的真正原因，向美方了解並尋求參與的機會。

邱臣遠表示，作為具有國際經貿經驗及台商背景的立法委員，提醒政府在記者會中談的仍是「未來榮景」，必須要有跨部會的具體方案與行動，才有可能在未來看到榮景；另在經貿戰略上，除了台美雙邊合作外，也要呼籲政府，應該把握歐洲夥伴與台灣半導體產業的合作意願，積極且務實地尋求與歐洲各國深化雙邊經貿、推動投資協定。