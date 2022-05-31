AT-3教練機失事飛官殉職　民眾黨：蔡英文不能只會發臉書

記者呂晏慈／台北報導

空軍一架AT-3教練機31日上午在高雄墜機，駕駛飛官徐大鈞少尉不幸殉職，總統蔡英文表達哀慟不捨，並指示國防部徹底釐清事故原因，全力協助家屬處理後續事宜。不過，台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠受訪批評，蔡英文身為三軍統帥不能只會發臉書表達遺憾，應該面對國軍系統性的問題，找出事故原因。

邱臣遠今天在黨團記者會後受訪說，黨團對此事表達沈痛哀悼之意，強調飛行事故凸顯整個國軍、前線人員負荷、戰機汰換循環系統性的問題，身為三軍統帥的蔡英文，發生事情不能只有發臉書，只有表達沈痛和遺憾，真的應該把事情做好、重視國軍相關的安全。

邱臣遠表示，蔡英文身為總統不能只有遺憾，應該解決國軍系統上的問題，因為空難不外乎機械、人員、天候等3大因素，呼籲空軍應成立專案調查小組，並由運安會、民航局結合專家學者，找出事故的原因。

邱臣遠表示，近年因為敵情嚴峻，現在前線飛官任務是以往1.5倍，人力相當吃緊，找出失事原因後，飛安把關至關重要；另對於設備問題，AT-3從1984年服役到現在已經38年，非常老舊及需要汰換，新式高教機是要把原本空軍3階段3機種的訓練簡化成3階段2機種，漢翔上個月股東會報告今年會如期交機8架，民眾黨團會持續監督。

▲台灣民眾黨立法院黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）