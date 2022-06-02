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康復之家爆性侵！隔一個月還沒做筆錄　社會局：少女情緒不穩無法做

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北某康復之家未成年少女日前表示，她居住康復之家時遭教保員性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者崔至雲／台北報導

一名居住於新北市某康復之家的未成年少女，被爆出日前遭教保員性侵得逞，家屬控訴，向警方報案近1個月仍未做筆錄，因此向議員陳情。社會局回覆，因少女癲癇發作且情緒狀況不穩，因此無法完成筆錄，上個月經社工陪同後，已完成性侵筆錄。

根據媒體指出，社工日前訪視該少女時，少女表示遭男性教保員性侵，社工於上個月27日將少女帶往派出所報案，但事隔多日警方仍未對少女做筆錄，因此少女親友向議員陳情，希望盡快釐清案發過程。

社會局回應，該案於4月27日接獲通報，並於當日進行性侵檢傷並安排筆錄，惟因少女癲癇發作且情緒狀況不穩定致無法完成筆錄。後因少女持續於精神科病房住院中，且本土疫情擴散，醫院基於防疫考量，於進行完防疫作為後，由社工陪同少女於5月24日完成性侵筆錄。另家防中心之前已通知衛生局進行機構查核。

衛生局表示，該機構於4月中旬受理該住民入住，工作人員皆秉持專業，持續協助該住民的生活適應及照顧。有關4月27日凌晨該住民報案指稱性侵情事，機構回應其工作人員皆秉持專業倫理，並無侵害情事，並全力配合檢調單位之後續調查。另有關住民病情及照護狀況，基於保護住民隱私，不對外說明。
 

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