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社會 社會焦點 保障人權

田徑教練「教國中男生玩飛機杯」！再拍小鳥照　120萬和解換免囚

▲桃園市曹姓男子愛慕同性但羞於外界異樣眼光，2009年至今年1月間，透過網路挑選喜愛類型未成年少年出遊，再以金錢誘騙發生性行為，檢警查出涉及195罪嫌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台中一葉姓田徑教練帶國一男生回住處教玩飛機杯，又上網約砲未滿16歲少年，互相交換下體私密照。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一葉姓男子擔任國中田徑隊教練，竟帶國一學生到住處，拿飛機杯教他使用並拍攝下體照；葉男又與未滿16歲少年網路約砲，在住處以飛機杯猥褻、口交得逞，並互傳私密照，被少年家長發現報警處理，台中地院依妨害性自主等罪判葉男3年2月，葉男上訴期間各以60萬元與被害少年和解，二審改判2年徒刑，緩刑5年，全案還可上訴。

25歲的葉男是東勢區某國中外聘社團老師，無酬擔任田徑隊指導教練。2020年6月23日傍晚6時半，葉男約田徑隊國一男學生小志（化名）出外跑步，因當時下著陰雨，運動結束葉男便帶小志回住處盥洗，並趁機拿出自己平日使用的「飛機杯」，教導小志使用方式，小志因好奇當場用了起來，葉男則在一邊觀看。等到小志把褲子穿回去，趴在地上玩手機時，葉男擅自脫掉小志褲子，用手機拍攝他的臀部和下體，小志因性觀念尚未健全，對葉男的行為滿心困惑，遂騎腳踏車回家。

葉男又從網路認識未滿16歲的少年小健，於同年6月28日下午2時，2人相約回葉男住處玩飛機杯，葉男並含住小健下體猥褻得逞。30日晚間，葉男再傳下體自拍照給小健，表示「我也要看你ㄉ」，誘使小健也拍照回贈。幾天後小健母親看到兒子的手機內容大驚失色，馬上報警處理，警方連帶發現葉男對小志的犯行。

經台中地院審理，葉男明知小志、小健分別為未滿14歲、未滿18歲的少年，卻對其做出猥褻行為，影響少年身心發展，審酌葉男無前科並坦承犯行，依妨害性自主等罪判葉男徒刑3年2月，上訴期間，葉男各以60萬元與2位被害少年和解，二審改判2年徒刑、緩刑5年，全案還可上訴。

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