讀者文摘信譽品牌大贏家　Panasonic榮獲13項大獎

▲Panasonic信譽品牌刷新紀錄， 再獲最多消費者肯定。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者吳杰成）

記者邱筱茜／採訪報導

2022年讀者文摘信譽品牌出爐，這項代表獲得消費者信賴的大獎，Panasonic大綻光芒，一口氣拿下13座獎座，成為本屆大贏家。讀者文摘信譽品牌調查，1日舉行頒獎典禮，Panasonic獲得5座白金獎、8座金獎，已經累計連續24年獲獎，高達159項。

▲Panasonic總計13項商品獲獎，包括5座白金獎和8座金獎。 （圖／記者吳杰澄攝）

台灣松下銷售家電營業本部總經理張天來表示，「我們隨時掌握台灣消費者的需求，與日本同步技術，開發出節能、健康、智慧功能的創新家電，使得Panasonic多項產品，在台灣市場銷售第一，除此之外我們擁有業界，最完善的後勤服務體制，全台共有28個直營服務中心，來滿足消費者購買前、中、後的服務需求。」

▲Panasonic擁有善的後勤服務體制，滿足消費者購買服務需求 。（圖／記者吳杰澄攝）

其中電冰箱、洗衣機、除濕機，微波爐／烤箱、鹼性離子整水器，更是蟬聯最高榮譽白金獎，業者透露獲獎關鍵，是了解消費者生活需求，不斷創新精進商品功能。

台灣松下銷售家電營業本部總經理張天來表示，「疫情的威脅下，Panasonic nanoe™ X獨家科技，獲得法國Texcell實證，可以有效抑制新冠病毒達99.99%，像是空調、空氣清淨機、除濕機都有搭載，讓家中空氣多了一層保護。」

▲台灣松下銷售家電營運總經理張天來代表受獎 。（圖／記者吳杰澄攝）

持續研發打造節能智慧，健康概念創新家電，提升居家舒適度，深耕台灣一甲子的Panasonic，期盼透過產品服務實踐企業社會責任，為消費者打造更美好的生活。