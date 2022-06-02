▲▼疫情大展開的生活動盪　個人紓困貸款助安心生活

▲疫情影響下使生活受到不小衝擊。

圖、文／千禧世紀提供

在本土新冠肺炎疫情大規模展開的衝擊之下，百行百業皆面臨極大的挑戰，面對現行與病毒共存的生活考驗，在生活日常除了需要擔心自己或家人是否確診之外，也免不了擔憂是不是會影響職場生活，而隨著本土確診人數不斷攀升，又時逢國民納稅期間，雙重經濟壓力下也讓人難以稍喘口氣。

對此，任職於金融代理商多年的陳孟涵副總經理也分享，這一兩年來，台灣疫情大爆發的時間點幾乎落在四、五月份，接連而來的必要開銷支出，讓健康與生計同時瀕臨危險，像是目前服務的客戶中也有因為疫情的衝擊而失業，或是本來已經確認的工作機會因家中有人確診而流失，進而影響收入來源，造成基本生活也面臨挑戰，雖然政府也有相應的紓困措施，但對於本身沒有勞保條件的人來說仍然無法獲得幫助。

以陳副總所任職的金融代理商公司「貸轉區」為例，這一兩年在疫情衝擊下，自營業者、餐飲工作者、觀光業者等客戶增加比例略為明顯的提升，在貸款需求上也大多是以小額資金貸款為主要申請項目，像是汽機車貸款，利用自己日常使用的交通工具來幫助自己可以安心的生活，貸款利率雖會比銀行高一些，但因受主管機關金管會的管轄，仍是在法定的合理利率範圍內。陳副總也呼籲民眾，資金籌措的管道有很多種方式，可以多方了解跟比較，才不會原本是要減輕生活壓力，最後卻是加重了生活負擔。

「貸轉區」在台中經營金融代理商多年，主要代理大家耳熟能詳的融資公司，如中租、裕融、和潤，以專業的角度協助資金需求的民眾取得所需資金，也以實際行動錄製許多關於貸款知識的影片，在youtube頻道中進行分享。在資訊分享多元的時代裡，讓民眾在滑手機、觀看影片時，也能累積貸款專業知識。