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Panasonic日本最新健康科技　後疫情時代守護美好呼吸的健康選擇

▲panasonic,健康科技,RX系列空調,nanoeX。（圖／panasonic提供、翻攝自PEXELS）

▲後疫情時代漸漸學會與病毒共處，但在外奔波也最怕把病毒帶回家。（圖／PEXELS）

消費中心／綜合報導

進入後疫情時代，我們已經漸漸找到與病毒共處的生活方式，雖然疫情狀況難測，這段時間台灣又進入一波疫情高峰，但每天攜帶酒精隨手噴噴消毒、一回到家就洗手換衣服、減少聚會增加「自煮管理」的頻率、沒進健身房也能待在家裡運動⋯⋯，在疫情之下做好自身防護、盡量維持正常生活成了「新常態」，雖然生活照舊，但面對看不見的病毒危害，心裡難免出現焦慮感，深怕病毒「趁虛而入」、讓這段時間的努力前功盡棄。

經歷這段時間的遠距工作型態，在後疫情時代找到了工作與生活的平衡，漸漸恢復原本的軌道，差旅和商務需求外出的狀況不可避免，在外奔波一整天，誰都不想把病毒帶回家，就怕影響家人健康，尤其家中有小朋友的家庭，最擔心無預警收到學校停課消息，待在家中時間變長，對於空氣中看不見的危害如懸浮微粒、有害物質等更提高警覺，加上季節交替時總是特別容易過敏不適，在後疫情時代打造出令人安心的居家環境，是重要課題。

▲panasonic,健康科技,RX系列空調,nanoeX。（圖／panasonic提供、翻攝自PEXELS）

▲Panasonic新一代nanoeX健康科技獲法國Texcell機構實證，可有效抑制新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）達99.99%。（圖／Panasonic提供）

想要擁有舒適安心的居家環境，空氣品質是其中關鍵，雖然看不見，卻與身心健康息息相關，Panasonic擁獨家科技nanoeTM X，在許多消費者心中被譽為空調界的夢幻逸品，根據Panasonic品牌表示，nanoeTM X獲法國Texcell機構實證，可有效抑制新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）達99.99%。同時主動分解PM2.5並抑制細菌、過敏物質、黴菌、異味、病毒，Panasonic進一步指出，新一代nanoeTM X健康科技為日本最新的100倍nanoe科技，每秒釋放48兆個OH氫氧離子，主動抑制病毒、細菌，消除消費者心中「看不見的恐懼」，隨時享受健康安心的好空氣，在後疫情時代成為全家人最可靠的後盾。

▲panasonic,健康科技,RX系列空調,nanoeX。（圖／panasonic提供、翻攝自PEXELS）

▲擁有優良的空氣品質是居家環境舒適度的關鍵，選對空調讓每一口呼吸都能清新安心。（圖／PEXELS）

Panasonic看準消費者對居家空氣品質的重視和需求，打造出「居家空調新標準」！RX系列空調強調「開機全室防疫、關機全機防霉」，就是要在後疫情時代成為全家人最強的後盾。Panasonic表示，RX系列空調開機就主動釋放nanoeTM X抑制病毒細菌，更擁有「自體淨」功能，在啟動時自動清潔空調內部，讓家裡充滿清新健康好空氣。在氣候潮濕的台灣，一碰上冬天或梅雨季又是陰雨綿綿，尤其是一陣子沒開空調，最怕一打開之後出現霉臭味，經常覺得「忍一下」就過了，但心裡的阿雜感卻揮之不去，Panasonic RX系列空調讓你不用再忍！RX系列空調強調「關機全機防霉」，在關機後風扇也會持續運轉，釋放能抑制黴菌的nanoeTM X，達到「防霉防汙」的效果，以後開空調不用再戰戰兢兢、深怕吸進大口霉味。更重要的是，RX系列空調擁有6大節能設計，，連續８年省電超越１級標準70%（註一）。即使開整天也不擔心電費，讓每次開機省電的同時還可以擁有清新好空氣，讓全家人更安心。

▲▼panasonic,健康科技,RX系列空調,nanoeX。（圖／panasonic提供）

▲Panasonic RX系列空調冷暖機種更貼心、各種氣候都hold得住。（圖／Panasonic提供）

季節交替時節、溫差變化大所導致的不適感人人懂，在家裡冷到手腳冰冷、懷疑人生，開了暖氣卻「只有腳邊暖」的情境超令人崩潰！Panasonic RX系列空調冷暖機種可大範圍、全室快速暖房，短時間內讓全室快速均溫，除了耗電量低於一般加熱式暖氣，吹出口最高温度約在40度以下，讓家中有小孩或寵物的家庭也能安心開整天，無論什麼氣候，Panasonic RX系列空調都hold得住，享受舒適室內溫度一機搞定。

面對無法預知的空氣危害，不管是病毒、黴菌、空汙，在外無法避，回到家一定要乾乾淨淨，無論是擔心看不見的空氣品質，或是想為居家環境安心程度再升級，起手式就是要先挑選一台夠罩的空調，有了新一代nanoeTM X健康科技，時刻都能大口深呼吸，輕鬆跟看不見的危害說掰掰。

註一：由Panasonic官方提供

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