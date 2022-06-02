基隆結合愛心志工隊包裝快篩劑　端午連假前郵寄送中低收入戶

▲基隆結合愛心志工隊包裝快篩劑，端午連假前郵寄給中低收入戶。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

面對疫情的考驗，為了保障經濟弱勢家庭，行政院發放快篩劑給中、低收入戶，每人發放5劑。基隆市長林右昌安排郵寄快篩給家戶，並招募防疫愛心志工隊包裝寄送，避免家戶外出領取；端午連假前全數完成郵寄給本市低收入、中低收入戶，預計發放4萬5465劑，共有3800家戶、9093人受惠，減輕家戶負擔。

林右昌表示，快篩劑是當前急需之防疫物資，發送快篩劑給弱勢戶，可減少不小的經濟負擔。他並著筆寫了「給家戶的一封信」，鼓勵家庭成人完成3劑疫苗，保護家人也保護孩童，若有出現疑似症狀或有疑慮時，請家戶不要猶豫立即運用快篩劑，第一時間保障自己及家人的健康。

社會處長吳挺鋒表示，快篩劑郵寄需前置作業，除加派社會處人力外，並招募基隆市婦幼福利服務中心婦幼志工隊，組成防疫愛心志工隊加工包裝。為使弱勢族群於端午節前能感受到政府的美意，以最快的速度於6月1日陸續寄送至家戶通訊地，端午連假前將全數寄出，也請中、低收入戶的民眾留意下一週是否有郵局包裹。

林右昌說，基隆市的資源有限，但右昌與市府同仁以及所有醫護人員會盡一切努力，讓疫情平安結束，回復正常生活。

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