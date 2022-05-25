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夏日必備展現自我風格　北捷燈箱給你時尚靈感

▲迎接夏季的到來，不妨在搭乘台北捷運時左右看一看，或許可以提供一些適合夏日的好物以及穿搭靈感，讓自己在防疫同時還能掌握時尚。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

迎接夏天到來不可少的，就是可以展現自我的必備單品，不妨在經過台北捷運時，給你一些時尚靈感。Oneboy SKIN BRA系列零重力無痕內衣，就像是自己的第二層肌膚一樣自在。還有經典代表Ralph Lauren隨著時尚更迭，雋永風格成為許多國際知名人士心中最愛品牌。New Balance揭開年度灰調限定，2022「Grey Day」系列找來亞太區形象大使IU演繹，展現可鹽可甜風格。民眾Carol就提到，「自己本身就滿喜歡New Balance系列的鞋子，從小朋友到家人都很喜歡New Balance的風格。這次新款部分又有IU代言，加上它的外型又跟以往不太一樣，更時尚又有點復古，我覺得還滿好穿搭的。」

▲北捷五月。（圖／記者謝婷婷攝）

▲New Balance揭開年度灰調限定，請到亞太區形象大使IU完美演繹，吸引許多民眾目光。（圖／記者謝婷婷攝）

另外在生活用品上，還有「好來牙膏」以全新形象迎接美好未來，多樣系列產品，讓使用者體驗再升級。民眾張先生表示，「經過的時候就聽到小時候常聽到的廣告旋律，完全吸引到我的注意力！不自覺就想跟著哼唱。然後我看到它廣告版面好像有寫說『黑人牙膏』變成『好來牙膏』，我覺得這有讓我更容易記住這個品牌。」除此之外，外出怎麼能少了頭髮造型，dyson運用強化健康氣流，塑型同時隱藏毛躁，亮麗出門更增添自信。民眾陳小姐說，「因為我之前就有用過dyson的吹風機，我覺得它效果真的很好，因為它的吹乾速度省了我非常多時間。這次我經過看到它這個捲髮造型器，覺得它的功能很多，讓我會想要買來試試看。」

▲北捷五月。（圖／記者謝婷婷攝）

▲輝葉追夢椅運用石墨烯打造全新升級款，讓按摩變得更有溫度。（圖／記者謝婷婷攝）

還有來自日本，加上獨家鏡腳設計，「眼鏡市場」讓配戴眼鏡也能擁有全新感受。另外Panasonic打造PoME概念體驗館，提供完整的生活風格展示空間，為不同使用空間展現多樣概念。如果想要好好放鬆一下，「輝葉追夢椅」石墨烯全新升級款，讓按摩變得更有溫度。

▲北捷五月。（圖／記者謝婷婷攝）

▲防疫在家還有有趣的手機卡牌遊戲《DC英雄：放置聯盟》，讓你與英雄們一起對抗罪惡聯盟。（圖／記者謝婷婷攝）

如果想待在家防疫，現在也不用擔心會感到無聊。《DC英雄：放置聯盟》以DC宇宙為背景的手機卡牌遊戲，和傳奇DC超級英雄與超級反派並肩作戰，對抗罪惡聯盟；還有《希望Ｍ》由普雷威超人氣PC線上遊戲《希望Online》，完美移植MMORPG手遊豐富你的休閒生活。不只有好玩的遊戲，國家地理頻道《極島森林》透過真人實境秀，由陳柏霖擔任靈魂人物來探索台灣，學習與大自然共生共存。防疫宅在家讓有趣生動的遊戲和節目，陪你度過每一天。

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

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