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Netflix大動作抓「寄生帳號」　內部政策混亂、簡單一招可破解

▲▼線上影音串流服務、Netflix、Disney+、Prime Video。（圖／達志影像／美聯社）

▲Netflix推動新政策似乎效果不佳。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俐穎／綜合報導

Netflix先前大動作嚴格抓「寄生帳號」，根據外媒報導，預計會推出一連串新的規定，例如非同住者共享帳號需額外付費，目前已經在幾個國家開始試用，不過試用後的狀況並不理想，許多用戶根本沒收到通知，且也沒有強制執行。

Netflix目前在秘魯、智利和哥斯大黎加試行新方案，要分享帳號的使用者需要訂閱「標準」與「高級」方案，而最平價的「基本」方案則無法使用共享功能。此外，共享的用戶每多一人需要額外付費，最多僅限2人。

根據 Ampere Analysis 數據指出，在祕魯 Netflix 目前以 41%市占率領先，其次是 HBO Max 和 Disney+，約佔 20%。

外國媒體Rest Of World表示，訪問秘魯的十多名 Netflix 消費者，其中許多人表示，在該政策首次​​宣布兩個多月後，沒有收到有關新收費的統一消息，似乎也沒有受到相同政策的約束。

祕魯用戶認為，價格上漲足以說服他們取消訂閱，且許多用戶也表示，因為沒有收到通知，目前都還是家庭之間共享他們帳戶，或是雖然有收到通知，但沒有強制執行的情況下直接忽略新規則。總體而言，Netflix 如何確定「家庭」的方式缺乏明確性，以及對不同客戶徵收新費用的不一致，使試驗中的訂戶感到困惑。

秘魯Netflix 的內部員工在接受訪問時表示，他接到上級指示，當有用戶投訴「同住者」只是出門在不同地方，但卻不能使用同一帳戶時，只需要為對方提供一個驗證碼，該用戶即可以繼續無償共享同一個 Netflix 帳戶，也就是說無法區分是否真的為同住者。

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