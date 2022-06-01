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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許智善接任高市民進黨部主委　全力輔選陳其邁打贏年底選戰

▲▼許智善正式掌高市民進黨部主委，全力輔選陳其邁打贏年底選戰。（圖／高市民進黨黨部提供）

▲民主進步黨高雄市黨部新、舊任主委今天交接，立委趙天麟卸下兼任主委職務。（圖／高市民進黨黨部提供）

記者賴文萱／高雄報導

民主進步黨高雄市黨部新、舊任主委今天交接，立委趙天麟卸下兼任主委職務，第七屆新任主委許智善表示，面對年底選戰要團結高雄隊、審慎謙卑，全力輔選市長陳其邁高票當選、議會席次過半。

新、舊任主委交接儀式在黨部舉行，包括立委許智傑、前高雄市黨部主委趙文男、高雄地區農會理事長余清榮、高雄地區農會常務監事李清讚及黨部評召吳成福等人出席並見證黨部歷史性的一刻。

▲▼許智善正式掌高市民進黨部主委，全力輔選陳其邁打贏年底選戰。（圖／高市民進黨黨部提供）

▲新、舊任主委交接儀式在黨部舉行。（圖／高市民進黨黨部提供）

交棒主委，趙天麟恭喜許智善在主委選舉獲得近9成的得票率，高支持率是眾望所歸，更是高雄隊團結的象徵，雖然卸下主委職務，仍會繼續成為黨部的啦啦隊，一起為民進黨的茁壯努力。他說，兩年的主委任內協助罷韓、市長補選及反罷捷、反四大公投等，已經完成階段性任務，新任主委將接下年底輔選要務。

▲▼許智善正式掌高市民進黨部主委，全力輔選陳其邁打贏年底選戰。（圖／高市民進黨黨部提供）

▲許智善正式掌高市民進黨部主委，全力輔選陳其邁打贏年底選戰。（圖／高市民進黨黨部提供）

許智善接下高雄市黨部主委印信、業務清冊等，他允諾會傳承歷屆主委奠定的基礎為民主深化、凝聚團結並快速啟動年底大選模式，審慎謙卑，建立黨部為最強輔選團隊，全力輔選市長陳其邁高票當選及議會席次過半，一起為建設高雄市更好的建設而努力。

兼任民進黨中執委許智傑及趙文男前主委，也勉勵黨部要審慎因應年底三合一選舉，以「有信心 、要小心、繼續拚」的精神交出漂亮的成績單。

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