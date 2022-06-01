民進黨全代會7月17日登場　權力核心改選中常委、中執委﹑中評委

▲民進黨中央黨部。（示意圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

攸關民進黨權力核心改選的中常委、中執委與中評委選舉日程，確定7月17日（全代會）辦理投開票，7月20日中(常)執評委宣誓就職並向中執會報告選舉結果。

民進黨表示，中常會通過選舉日程，將於6月6日發布選舉公告；6月13日至17日辦理領表、登記；6月22日召開中執會審查候選人資格；6月23日抽籤；7月17日(全代會)辦理投開票；7月20日中(常)執評委宣誓就職並向中執會報告選舉結果。

另外，中常會邀請中央研究院歐美研究所研究員林正義以「拜登亞洲行美中台三邊關係」為題進行專案報告。對此，黨發言人黃彩玲會後轉述蔡英文主席聽取報告後裁示。

▲民進黨主席蔡英文。（資料照／民進黨中央提供）

蔡英文表示，台海及印太區域的和平穩定，是國際社會安全繁榮不可或缺的一環，更是區域內各成員的共同責任，會持續與理念相近國家，共同捍衛民主自由的價值，並維護區域的和平穩定與繁榮發展。

蔡英文指出，台灣位處印太地區的戰略前緣，民主自由的重要前線，會持續展現自我防衛的決心，厚植國防和經貿的實力，成為民主自由陣線最堅實的一環。

蔡英文強調，面對全球經貿的劇烈變化，政府除了維持對外經貿關係的穩定發展，台美雙方更積極進行經貿上的溝通對話，深化多項合作議題上的具體策略及路徑，讓台灣在參與區域經貿的整合上更具有動力。

▼民進黨發言人黃彩玲。（圖／記者陶本和攝）