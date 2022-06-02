慶祝記帳士節　公會全聯會捐1200劑快篩助弱勢　

▲記帳士公會全聯會捐贈1200劑快篩試劑助弱勢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

今（2日）是全國記帳士節，民進黨立委沈發惠、中華民國記帳士公會全國聯合會上午舉行記者會，宣布將捐贈1200劑快篩試劑給予新北市、苗栗縣的關懷團體，盼藉此拋磚引玉、善盡社會責任，幫助需要協助的民眾，並為全民防疫盡一份心力。

沈發惠表示，今天用愛心關懷捐贈的方式慶祝記帳士節，他個人特別覺得有意義，並向全國記帳士表達感謝稱，現在適逢報稅日，記帳士站在服務基層的第一線，更是台灣經濟發展不可或缺的螺絲釘，此外，記帳士工作非常忙碌繁瑣，包括公司營業登記、協助政府宣導稅務、落實納稅人的保護都是其工作，盼己盡綿薄之力協助記帳士爭取權益。

中華民國記帳士公會全國聯合會理事長嚴秀琴說，去年首屆記帳士節適逢疫情嚴峻，當時全聯會將慶祝活動的新台幣200多萬元經費省下來，改以捐款協助弱勢團體、協助醫療機構添購醫療設備，一解其燃眉之急。她說，今年疫情同樣很嚴重，身為記帳士需要進到自己的社會責任，盡自己一份心力，非常感謝沈發惠協助幫忙找到需要快篩試劑的弱勢團體，以及推動《記帳士法》修法，促成財政部同意所得稅申報延到6月底等。

受贈團體代表、苗栗縣中港溪產業文化復耕協會理事長陳詩弦說，很多弱勢鄉親平常以打零工維生，但受疫情衝擊維生困難，購買快篩試劑成為額外負擔，感謝全聯會愛心捐贈，協助這些需要的民眾。