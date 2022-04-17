國務機要費除罪化捲土重來　《會計法》修法時隔一年再闖關

▲前總統陳水扁日前主持「國務機要費案國際記者會」。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

前總統陳水扁日前公布國務機要費金流，引起外界討論國務機要費除罪化議題，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，這是歷史共業，這個會期將處理相關修法。對此，立法院財政委員會召委、民進黨立委沈發惠21日已排定審查《會計法》條文修正草案，這也是時隔一年再次在立法院闖關。

立法院財政委員會21日將繼續審查民進黨立委蔡易餘等人所提《會計法》第99條之1條文修正草案，由於觸及國務機要費除罪化議題，國民黨立法院黨團總召曾銘宗主張強烈阻擋，進一步行動將待黨團大會決議。

根據蔡易餘等人所提的《會計法》修法版本，明定中華民國95年12月31日以前各機關支用的機要費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。

對此，柯建銘受訪時指出，整體來說國務機要費就是特別費，特別費已經全部除罪化，獨留國務機要費沒有除罪化，「而且前總統馬英九都除罪化了，為何陳水扁不能除罪化」，這是歷史共業必須要處理，就算國民黨會罵，但這個道理會講的通，該做的事情還是要做。

▲立法院財政委員會去年審查《會計法》，國民黨立委抗議杯葛議事。（圖／記者屠惠剛攝）

事實上，立法院財政委員會在去年4月28日就曾經排審《會計法》第99條之1條文修正草案，國民黨立委賴士葆等人質疑這是針對性立法、替陳水扁涉及貪污案脫罪，杯葛議事。在衝突混亂中，當時擔任會議主席的財政委員會召委、民進黨立委郭國文宣布，「直接送出委員會」。

柯建銘當時表示，民進黨團內部討論後，認為程序正義要完成，擇期再處理、再排審也沒關係，重新來沒問題，不希望留一個瑕疵，遇到就處理，但一定要往前走，政治人物更要面對這一題。

蔡易餘受訪時則說，國務機要費除罪是給總統、行政首長彈性，當初在2011年特別費除罪時，很大的原因是前總統馬英九被起訴，這是一個橫跨藍綠的歷史共業，當時是國民黨刻意只把「特別費」除罪，而把「國務機要費」刻意排除。

蔡易餘認為，這次的修法不應該因人而異，而是應該一視同仁，尤其是陳水扁的案件，跟國務機要費一點關係都沒有，早在更一審就已經判決無罪、最高法院駁回，所以未來國務機要費無罪的機會很大，當年國民黨刻意要修理陳水扁，身為執政黨有必要將法規一致化。

▼立法院財政委員會21日將審查《會計法》第99條之1條文修正草案。（圖／沈發惠辦公室提供）

