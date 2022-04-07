民進黨新潮流問政連線成軍　力推10名戰將參選雙北議員

▲民進黨立委吳思瑤等人召開「新潮流+」雙北參選連線誓師記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委吳思瑤7日組成「新潮流+」問政連線，推薦10名將投入台北市、新北市議員選舉的戰將。吳思瑤表示，雙北居於首都生活圈的關鍵發展位置，市政監督的專業要求高，跨域服務的密度也強，建立雙北優質問政的合作平台是符合城市發展所需，更是回應民意需求。

民進黨市議員初選民調即將展開，民進黨立委吳思瑤、劉世芳、沈發惠、林宜瑾、張廖萬堅、鄭運鵬、賴品妤7日上午與尋求連任的民進黨台北市議員李建昌、許淑華、梁文傑、簡舒培及新北市議員張錦豪、戴瑋姍等人共同召開「新潮流＋雙北參選連線」誓師記者會。

連線召集人吳思瑤表示，民進黨是最支持青年參政的政黨，民進黨派系「新潮流」致力於創造政策研究的智庫平台，以及培育幕僚世代參政的人才搖籃，在2022選戰中積極推派堅強的青年世代參選。

吳思瑤認為，雙北居於首都生活圈的關鍵發展位置，市政監督的專業要求高，跨域服務的密度也強，建立雙北優質問政的合作平台是符合城市發展所需，更是回應民意需求，不只是選舉階段的互助相挺，更重要的是問政能量的擴大串聯。

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



李建昌表示，自己期許自己用一生熱情做好一件事，就是服務、守護內湖南港，本次內湖南港的新人雖多，但他肯定民進黨生氣蓬勃、良性競爭，相信有經驗會做事的問政戰鬥力，能繼續扮演議會關鍵影響力的角色。

戴瑋姍則說，她在吳思瑤團隊服務5年，獲得「思瑤姐姐魔鬼訓練營」的紮實訓練，在板橋耕耘獲得市民肯定栽培，矢言要做市民的靠山，3年來堅持監督問政最強悍，服務民眾最溫暖，表現絕對值得肯定，是新北市議會的亮點。

許淑華指出，議會女力為市政帶來溫柔堅定的力量，這已經是她在松山信義服務的第16年，自己將肩負市議會的大姐大的責任，提攜後進傳承問政經驗，未來仍會堅持服務不間斷、關懷不缺席。

簡舒培強調，「新潮流+」的10位候選人都是有經驗的即戰力，自己也曾經獲僑委會副主委徐佳青的傳承，未來將扮演雙北問政連線最強的火力支援，希望10席全壘打，成為雙北議會最強戰力。

「新潮流+」問政連線成員有爭取連任的李建昌、許淑華、梁文傑、簡舒培、戴瑋姍及張錦豪等6位現任議員，以及台北市中正萬華區市議員參選人邵維倫、台北市士林北投區市議員參選人陳賢蔚、新北市三重蘆洲區市議員參選人顏蔚慈、新北市新莊區市議員參選人林秉宥等4位新人。