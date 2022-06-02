男子「四條通」違規停車被查獲　未婚妻傻問「發生什麼事」？

▲台南市警二分局海安所警員洪正維，發締自小客車停等紅燈時違規占用機車停等區，查獲25歲高姓駕駛係名「四條通」通緝犯，當場逮捕移送歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局海安所警員洪正維，6月1日中午12時30分執行巡邏中，在海安路與民生路口發現1部自小客車停等紅燈時違規占用機車停等區，影響機車通行安全，經上前取締，竟發現25歲高姓駕駛係名「四條通」通緝犯，當場將他逮捕移送歸案。

洪員上前實施攔檢，並先以M-Police行動載具查詢車籍，發現車主竟為通緝逃犯，洪員乃不動聲色請求警力支援，並要求25歲高姓駕駛將車開至路旁接受駕籍查證，待其熄火下車再度確認身分資料，發現其因涉嫌詐欺、妨害自由、洗錢防制法等罪嫌，為橋頭、台南、新竹地方檢察署及新竹地方法院等司法機關發布通緝在逃，乃當場實施逮捕。而同車載乘之18歲未婚妻一臉錯愕，慌張地直問警方：「發生什麼事？」，也才獲知男友是名4案之通緝逃犯。

住台南仁德區的高姓逃犯因涉嫌詐欺等案件未到案，於2022年3月底為橋頭、台南、新竹等3處地檢署及新竹地方法院發布通緝在逃。1日中午載著未婚妻女友準備至台南市區遊玩，不料途中因路口違規為員警盤檢，在警方運用警政資料庫仔細核對確認通緝身分無誤後當場逮捕，也讓身旁之未婚妻一時無法接受地直說「不可能」。而高姓通緝犯也在未婚妻陪同下，為警方逮捕回派出所接受調查。最後因應近期防疫作為，以視訊方式由各地檢署檢察官偵訊後飭回。

二分局指出，這次成功將4案通緝逃犯緝捕歸案，除員警執勤中就當前交通重點之「路口安全大執法」積極認真執行外，並先透由車籍查詢判斷駕駛為逃犯時，迅速呼叫支援及運用技巧，好言勸其繫好安全帶等安全宣導來請駕駛靠旁停車，復以駕籍查詢要求其熄火下車後，以優勢警力實施安全盤檢，圓滿達成打擊犯罪並兼顧執勤三安之目標。