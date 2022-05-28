徐巧芯爆周玉蔻施壓警政署　嗆賭「密錄器若變造就退出政壇」

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徐巧芯爆周玉蔻施壓警政署　嗆賭「密錄器若有變造就退出政壇」

記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯違停案密錄器影片公開，其中內容是否算施壓引起各界熱議。對此，徐巧芯28日召開記者會說明，強調違規停車絕對不對，也多次道歉；徐還爆料，知名媒體人周玉蔻公開、私下不斷施壓內政部跟警政署，甚至質疑密錄器的真偽，因此她要和周玉蔻嗆賭，「如果密錄器有任何變造、剪輯、短缺，我願意退出政壇；反之，若2分多鐘的影片就是完整的密錄器影帶，請妳立即退出螢光幕」。

▲▼國民黨台北市議員徐巧芯28日說明違停事件。（圖／記者陳家祥攝）

▲國民黨台北市議員徐巧芯28日說明違停事件。（圖／記者陳家祥攝）

徐巧芯表示，5月19日、20日第一時間受訪時對整個案情就做過初步描述，「違規停車絕對是我的不對，也是錯誤的示範，我沒有覺得這是對的，也多次道歉」。她說，當時也有對員警說，若覺得語氣有讓他不舒服的地方，非常抱歉，未來會更加謹慎，「如今態度也一樣，再次對我違規停車造成的紛擾感到抱歉，未來一定會改進」。

關於密錄器公布的時間點，徐巧芯說，5月19日就有向警察表達希望公布影片，當時得到的回覆是案件正在調查中，且有談到希望給員警一個機會，「因為這件事情我自己也有責任，如果員警需要這樣的機會避免未來有人對他提告瀆職，我也不再積極要求」，所以分局就說由看過密錄器的人自己出來說明案情經過，尊重警方判斷處置。

接著徐巧芯爆料，這幾天周玉蔻女士不斷透過公開跟私下管道，施壓警方包括內政部跟警政署，給了警察局極大壓力之外，也不斷私下傳簡訊騷擾台北市政府同仁，還透過節目把公務員當做表演的工具，這都在在造成警局的困擾，因此在昨晚主動聯繫警察局希望同意公布密錄器畫面。

徐巧芯說，周玉蔻今天早上看了影片後，或許覺得跟她想像的內容差距甚遠，因此在臉書2度質疑台北市警察局公布的密錄器影像不是完整片段，「在此我公開向周玉蔻女士嗆賭，如果密錄器有任何變造、剪輯、短缺，我願意退出政壇；反之，若2分多鐘的影片就是完整的密錄器影帶，請你立即退出螢光幕」。

徐巧芯痛批，這樣惡劣的媒體人處處陰謀論騷擾台北市政府同仁、施壓警政高層，任何人都應該嚴厲譴責，她的說法也傷害到警察局的公信力，汙衊警察局。

至於外界質疑的施壓，徐巧芯強調，絕對沒有這樣的意思，「可以聽得出來我的語氣非常平和，有可能說者無心聽者有意，我也會自己檢討問了一堆問題造成誤會」。但徐表示，一開始爆料指她不讓員警開單，這是非常明確的惡意抹黑，「對於這名爆料者我仍然會堅持提告」。

徐巧芯還說，周玉蔻在防疫期間不斷公開、私下騷擾台北市公務員，針對周玉蔻的特權採檢事件，她也正式要求衛生局調閱資料，提出當時周玉蔻包括衛生局、萬芳醫院的通聯紀錄及相關事證，追查到底。

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