議員徐巧芯違停爆施壓！　警員與爆料者關係曝光...兩人是高中同學

▲徐巧芯違停爆爭議，原本警員否認認識爆料者，事後卻被打臉2人是高中同學。（合成圖／翻攝自PTT八卦版、記者李毓康攝）

記者邱中岳／台北報導

國民黨北市議員徐巧芯，在19日被警方攔查卻被惡意爆料是「施壓不准開單」，事後信義分局檢視密錄器，發現徐根本就沒有對警員施壓，事後發現原來執勤警員的社群平台被人截圖，帶風向指稱徐施壓警員，還說朋友在台北市當警察，事後爆料者也被起底，竟是宜蘭某國小的代理老師，原本否認認識爆料者的警員，也被發現2人根本就是高中同學。

PTT八卦版有網友在19日爆料，主題為「北市巧芯議員違規不給開單」，內文還貼出社群平台的限時動態照片，還在未經查證之下，狂酸「徐議員正氣凜然，當眾教育了警察同仁，真是議員典範，議座議座得第一！」

貼文一出引起喧然大波，議員徐巧芯也被砲轟，議員徐巧芯獲悉之後，立刻澄清，並還原當天狀況，首先因為違規停車，對社會大眾做出不好的示範提出道歉，事後也解釋當天的狀況。

徐巧芯指出，當天將車停在信義區巷弄內，前往一旁的餐廳吃飯，事後信義分局三張犁派出所警員徐偉哲發現違規停車，上前準備開單告發，也表明身份是徐巧芯，但因不懂開單規定，事後也要求警員依規定開單。

▲徐巧芯違停事件爆發，處理警員徐偉哲貼上社群平台，同學關心後認為不公，於是上網爆料，事後又向徐致歉。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

整起過程因被不實爆料，導致引發軒然大波，三張犁派出所警員徐偉哲並不認識該名爆料者，且並沒有與徐巧芯有過節，且僅將日常工作記錄在社群平台，卻被有心人士利用發生誤會。

但是後案情急轉直下，原本否認認識爆料者的當事警員徐偉哲，卻被起底根本就是爆料者的高中同學，信義分局督察組立刻介入調查，初步了解2人為高中同學本來就認識，爆料者看到同學貼文主動詢問，認為此事不公平才訴諸網路，但爆發不實後，徐偉哲為了保護同學，竟然第一時間否認認識爆料者，目前全案由督察組介入處理。

該名爆料者也被發現，之前曾經在另外一個網路討論版中，秀出自己導師聘任書，也被起底是宜蘭某國小的代理老師，最後演變成網友砲轟對象。