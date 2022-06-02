真人版夾娃娃機！2歲弟「鑽取物口」慘受困　趴櫥窗超無助

▲ 澳洲2歲男童受困夾娃娃機。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2歲孩子正值好奇的年紀，澳洲昆士蘭州卻因此發生一起意外，一名年幼男童和家人一起去逛購物中心，看見夾娃娃機裡後相當興奮，為了拿裡頭的玩具，竟突發奇想爬進機器中，受困玻璃櫥窗內，最後在消防員幫助之下才脫困。

綜合《每日星報》、當地7NEWS報導，這起事件發生於昆士蘭州凱恩斯（Cairns）的Sugarworld購物中心，一名2歲男童5月29日爬進一台夾娃娃機，照片可見他站在一堆玩偶之中，雙手抵在櫥窗上，小小的身影看起來十分無助，一旁還有用來夾娃娃的的鉤子。

男童無法自行爬出，最後出動消防人員，也有醫護人員到場待命，所幸他被順利救出，且毫髮無傷。消防當局事後說明，男童應是透過取物口鑽進機台。

孩童受困夾娃娃機的事件偶有所聞，英國2018年便曾發生類似意外，當時僅3歲的男童諾亞（Noah Draper）在媽媽帶著他的雙胞胎兄弟去廁所時，爬進一台夾泰迪熊的機器。工作人員花了整整10分鐘，破壞3把掛鎖後才打開櫥窗。他的母親事後仍心有餘悸，「這是我生命中最可怕的10分鐘。他只是想要一隻泰迪熊，只要他開口跟我要錢，我就會買一隻給他，他不需要這麼極端。」

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