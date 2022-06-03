美國又爆槍擊案！愛荷華男子教堂停車場「射殺2女後輕生」

▲美國愛荷華州一處教堂外爆發槍擊案，2名女子不幸中彈身亡。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國近一個月連續傳出多起大規模槍擊案後，愛荷華州斯托里郡（Story County）當地時間2日晚間又爆發一起教堂槍殺案。一名男子在一所教堂的停車場開槍打死2名女性後自殺身亡，而警方已對此案展開調查。

綜合外媒報導，這起命案發生在愛荷華郊區基石教堂（Cornerstone Church）外。托里郡警長辦公室指出，他們在2日晚間6時51分接到多通報案電話，聲稱有一名男子在教堂的停車場對2名女性開槍，導致2人不幸中彈身亡，而開槍的男子也在犯案後開槍自殺。

當警方趕抵現場時，男子與2名受害女子已無生命跡象，但警方仍需調查3人的詳細死因。當局並未透露2名受害者的年齡、身分、與兇嫌的關係，以及男子犯案的動機，僅表示這似乎是一起獨立的單一槍手事件，並預計將在當地3日召開記者會說明案情。

此前，美國總統拜登才剛在白宮發表談話，敦促國會禁售攻擊性武器、擴大背景調查、提高最低購槍年齡，並實施嚴格的槍支管制措施，以應對國內頻傳的大規模槍擊事件。

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