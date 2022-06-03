摔角手中暑亡！生前躺地「乞求給水喝」　教練竟狂阻止：表現太爛

▲20歲摔角運動員布雷斯（左）中暑死亡。（圖／翻攝Instagram帳號grantski316）



記者吳美依／綜合報導

美國肯塔基州發生離譜事件，20歲摔角運動員布雷斯（Grant Brace）在日常訓練後，體力不支、躺在體育館軟墊上，虛弱地向隊友乞求「幫我拿一點水過來」，卻因為剛才跑步時「表現太差」，而被教練百般阻撓，2小時後中暑死亡。法醫表示，布雷斯死於勞動型中暑（exertional heatstroke），而這完全是可以避免的。

目擊者透露，教練指示所有隊員把水壺丟到圍欄外，衝刺跑上一座陡峭山坡。格蘭斯跟不上大家，因此停下來休息，卻被教練要求打包走人。他一度返回更衣室，不久後卻又來到訓練場地，似乎想要證明自己，卯足全勁狂奔時，教練及隊友都在一旁叫囂辱罵。

摔角隊抵達山坡上後，召開簡短的團隊會議。當時，布雷斯扶著樹幹說「我站不起來了」，回到體育館後，更是直接癱軟在軟墊上。他開始胡言亂語，從製冰機裡舀起冰塊往身上潑，後來甚至眼睛不斷抽搐，宣稱自己「看不見了。」

▲目擊者表示，布雷斯（左）生前曾經瘋狂乞求喝水。（圖／翻攝Instagram帳號grantski316）



目擊者表示，格蘭特越是瘋狂哀求，教練越是堅決拒絕提供飲用水。一些隊友把冰塊包在毛巾裡，想要拿給格蘭特消暑，卻也被阻止。

監視器畫面顯示，格蘭特離開體育館後，跑到附近一棟建築物內，試圖打開一扇上鎖的門，訓練結束2小時後，被發現陳屍在地，旁邊有嘔吐物，手還緊抓雜草。

《紐約郵報》等外媒報導，本案發生於2020年8月31日，但本周再度被媒體披露。死者家屬提告坎伯蘭大學（University of the Cumberlands），指控教練未能保護學員的健康及安全，而威廉斯堡（Williamsburg）警方也正在調查其死因，警察局長伯德（Wayne Bird）直言，格蘭特在監視器畫面裡「看起來非常恐慌」。

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