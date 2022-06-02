確診10天怎麼篩還是陽！　專家：「除了2種人外」沒必要隔離

▲專家表示，少部分患者確診10天後快篩仍呈陽性，但其實已經沒有傳播病毒的能力。（圖／路透社)

記者王佩翊／編譯

台灣目前針對新冠確診的居家照護患者採7+7隔離措施，然而感染新冠後，每個人因為身體條件與感染的病毒株不同，其潛伏期、康復時間與是否重症的情況都不相同。有部分患者在確診10天後快篩依舊出現陽性，對此，有專家認為，通常感染超過10天就很難將病毒傳播出去，因此除了某些特殊情況，其實無須再繼續隔離。

根據《紐約時報》報導，Omicron確診者的病程較短，症狀通常會在感染數天後出現，而病毒量則會在5天內達到最高峰。但部份的人即使已經結束隔離並重返職場或學校，在感染的10天至14天後，快篩結果卻依舊呈陽性。針對這樣的情況，也有許多病患疑惑是否應該繼續隔離。

雖然有部分較謹慎的專家認為，只要快篩結果呈陽性就應該繼續隔離，但是另一派專家卻認為，對於大多數健康的人而言，長時間的隔離是不必要的。依照美國目前的規定，確診者只需要5天便可解隔離，但根據加州的一項調查顯示，有約71%的確診者在出現症狀的4天後，快篩依舊呈陽性，而有20%的人在10天後還是呈陽性。

▲部分專家認為，不需要強制原本健康的確診者隔離超過10天。（圖／路透）



專家表示，由於每個人的免疫系統與清除病毒的能力不同，因此陽轉陰所需的時間也不一樣，但是否會繼續將病毒傳播出去也不一定。

有專家認為，長時間出現陽性的情況其實並不少見，如果有條件的人可以繼續隔離，但如果必須結束隔離，那也應該採取適當的防疫措施，例如戴上口罩。

對此，則有另一派專家持反對意見表示，「處於感染階段的人不太可能在病毒傳播中發揮重要作用，且如果太多人長時間隔離會影響到社會運作，對公共衛生也沒有好處，因此要求大多數原本健康的人隔離，是沒有意義的。」但他也表示，如果是症狀沒有改善或是本來免疫力就低下的患者，如果在感染超過10天快篩呈現陽性，還是要繼續檢測並隔離，因為他們散播病毒的時間比其他人還要長。

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