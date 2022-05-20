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起薪最高60K　桃機徵才釋22職缺6月開放報名

▲▼桃機徵才，6/1開放報名。（圖／桃機提供）

▲桃機徵才，6/1開放報名。（圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

迎接航空業復甦曙光，桃園機場公司今（20）日宣布徵才，釋出消防員18名、電機2名及身心障礙2名等3類組共22個職缺，6月1日起至6月20日開放郵寄方式報名，起薪為3萬6510元至6萬0860元不等。

獲選幸福企業以及新世代最嚮往企業的桃園機場公司今宣布將擴大徵才，釋出職缺包括消防人員、電機助理工程師及身心障礙類事務員，起薪為3萬6,510元至6萬0,860元，為迎接疫後復甦做準備。

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▲▼桃機徵才，6/1開放報名。（圖／桃機提供）

▲桃機徵才，6/1開放報名。（圖／桃機提供）

擁有全台消防能量最大的機場消防大隊的桃園機場公司表示，本次消防員報考資格為專科以上畢業不限定科系、無須相關工作經歷、多益測驗350分以上，甄試共分為體能、筆試及面試三階段，體能測驗訂於7月15至16日舉行，包括跑步、舉重、負重跑步、單槓及爬竿5項，通過體能測驗者後續尚有筆試及面試，筆試科目為國文、消防與災害防救法規概及火災學概要。

桃機公司表示，為保障身心障礙者工作權利，本次招募包含身心障礙類人員，大專以上學歷不限定科系、無須相關工作經歷、多益450分以上即可報考。另外電機助理工程師需有4年以上相關工作經驗，筆試科目為公文寫作、電路學及政府採購法，需配合機場營運24小時輪班。甄選採筆試與口試二階段進行，筆試與面試時間訂於8月13日及9月16日舉行。

▲▼桃機徵才，6/1開放報名。（圖／桃機提供）

▲桃機徵才，6/1開放報名。（圖／桃機提供）

桃機公司提醒，招募報名方式限以郵寄報名方式受理，自111年6月1日起至6月20日止，以郵戳為憑。

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