政府點頭金援600億元　桃機公司回應了

▲桃園機場第三航廈。（圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

受疫情影響，桃機近3年虧損已達113億元，迄今舉債上百億元，桃機因此向交通部和行政院爭取增資，《東森新媒體ETtoday》今(21日)獨家報導政府初步點頭金援桃機600億元，桃機公司下午發布新聞稿表示，行政院初步同意增資之600億元，預計分4年編列撥補，交通部已將增資需求陳報行政院，目前尚待行政院核定，未來亦將滾動調整協助。

據規劃，政府將增資600億元分4年金援桃機，明年第一年先投入150億元，至第三航廈興建2026年完工啟用時，共可完成600億元增資，後續也會視疫情和旅客回流情況滾動式調整，讓桃機營運吃下定心丸，

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對此，機場公司下午發新聞稿表示，基於受疫情影響及長期建設發展所需，有請政府協助短期內營運所需經費的需求，對於擴充桃園機場營運量能成為東亞空運樞紐，提升國家競爭力具關鍵重要意義，現正積極籌劃作業中，相關程序尚待行政院核定後公布。

桃機表示，受疫情影響，桃園機場客運量自2020年3月起急速下滑，去(2021)年僅90.9萬人次創歷史新低。配合中央防疫政策嚴守邊境，機場公司收入大幅減少，近3年累計虧損將達113億元，截至5月已舉債超過100億元，需透過貸款以支應營運所需。至於長期建設所需近1500億元經費，機場公司評估，短期內確實有必要由政府協助，推動興建中的第三航廈與第三跑道，以利因應疫後國家發展及經濟觀光所需。

▲桃園機場第三航廈。（圖／桃機提供）

由於桃機正邁入推動第三航廈和第三跑道工程高峰期，桃機公司表示，經由行政院跟交通部的協助，機場公司去年順利發包第三航廈土建及機電標工程，目前推動順利進度微幅超前。預計2024年底北登機廊廳可以開放使用，2025年底第三航廈主體完工後可提供21個靠橋停機位及5個遠端停機位，陸側年服務旅客容量達4500萬人次，展現國門新氣象及更優質的航空服務。

機場公司指出，因應桃園機場空側整體發展，推動設置第三跑道及周邊滑行道系統，期對桃園機場整體客貨運設施，有計劃性的長期推動發展。第三跑道建設計畫完成後，可將目前雙跑道容量為50架次/小時，提升達每小時80至90架次，擴充營運量能。

桃園機場公司強調，基於第三航廈與第三跑道等國家關鍵基礎設施所帶來經濟及社會效益龐大，公共利益可為全民共享，惟投資成本難以由未來收入完全回收，機場公司請求政府增資協助，以利建設順利完成及桃園機場永續經營。目前行政院初步同意增資之600億元，預計將分四年編列撥補，交通部已於2022年5月初將增資需求陳報行政院，目前尚待行政院核定，未來亦將視運量回復狀況及機場公司的營運滾動調整協助。