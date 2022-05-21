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獨／桃機穩了　政府點頭增資600億！明年先金援150億元

▲▼桃園機場第三航廈。（圖／桃機提供）

▲桃園機場第三航廈。（圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導


受疫情影響，桃機近3年虧損已達113億元，迄今舉債上百億元，明年再舉債恐超過資本額，桃機因此向交通部和行政院爭取增資，交通部長王國材證實，政府已初步同意增資桃機600億元，不增資沒錢做第三跑道。據悉，政府最快明年起分4年資增桃機共600億元，第一年先金援150億元，讓被第三航廈和跑道工程費追著跑的桃機吃下定心丸。

台灣因疫情嚴管邊境已3年，桃機旅客量崩跌，近3年累計虧損達113億元，截至4月底已舉債超過100億元，由於桃機面臨第三航廈工程支出956億元、第三跑道支出375億元等龐大壓力，加上養護和維修、營運等資金需求，財務缺口恐上看1500億元。

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桃機今(2022)年初也向交通部和行政院爭取增資約700多億元，據悉，政府最後點頭對桃資增資600億元，其他缺口盼邊境解封後旅客回流，可由桃機收入來支應。

對此，交通部長王國材證實，確實已同意增資約600億元，否則桃機將沒錢做第三航廈和第三跑道，不增資不行。

另民航局今年底也將先對桃機增資9億元，桃機資本額可從逾248億元增為約258億元，股本增加後，先持續向銀行團增貸支應相關工程款和費用。

據了解，增資600億元也已初步獲得行政院認同，據規劃，增資600億元分4年金援桃機，明年第一年先投入150億元，至第三航廈興建2026年完工啟用時，共可完成600億元增資，後續也會視疫情和旅客回流情況滾動式調整，讓桃機營運吃下定心丸，目前桃機第三航廈土建工程進度也已超前0.3%，未來也將再持續引進外勞解決國內缺工問題。

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