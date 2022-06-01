高雄三線一督察酒駕自撞畫面曝！局長怒拔官撂26字：犯天條不寬貸

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局一名三線一的督察酒駕自撞，高雄市警察局長黃明昭以罕見的嚴厲口吻表示：「深惡痛絕並震怒絕不寬貸，所犯警察的天條並追究連帶責任」，所已將他拔官改調專員，年終考績列丙等。

▲高雄市一名三線一警官涉嫌酒駕，自撞分隔島 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

案發於5越30日晚間10點54分，涉案督察開自己的私車行經仁武區和平路二段，發生自撞安全島之交通事故，後面的車輛駕駛看到之後，立刻報案。仁武分局員警到場處理，依規定進行酒測，呼氣酒測值達1.0MG/L，違反公共危險罪嫌移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。

▲高雄市一名三線一警官涉嫌酒駕，自撞分隔島 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市警察局知道之後，連夜展開調查，先釐清這名督察是在楠陽國小附近的一家海產熱炒店，並沒有涉足不當地點，另外跟這名督察喝酒的人員是屬於警友會顧問和協勤人力，不過由於酒駕是事實，局長黃明昭強調身為督察人員，竟未能以身作則，知法違法，犯下「警察不可饒恕之酒駕行為」，顯已不適任督察工作，除依「警察人員駕車安全考核實施要點」規定，將他記一大過懲處並調降為一般專員職務外，年終考績將考列丙等重懲，並追究相關人員考核監督責任，以示對酒駕員警絕不寬貸。

高雄市警察局副局長趙瑞華出席記者會表示，對於這名督察的酒駕行為深表痛惡並依規定重懲，將持續利用各項集會，加強宣導防制員警酒後駕車相關規定及以員警酒後駕車切身案例，另提升風紀探查工作強度，以防杜員警酒後駕車及勤務前(中)飲酒情事，展現整飭風紀之決心，達成「員警酒駕零容忍」之目標。

▲高雄市一名三線一警官涉嫌酒駕，自撞分隔島 。（圖／記者吳奕靖翻攝）