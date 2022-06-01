馬克宏、蕭茲再致電勸和、商討糧食危機　普丁：解除制裁就出口

▲俄烏開戰至今已第4個月，雙方也陷入僵局。（圖／路透）



記者周依儒／綜合報導

俄烏戰爭至今已第4個月，法國總統馬克宏和德國總理蕭茲日前再度致電給俄羅斯總統普丁勸和促談，而美國的近期也多把政治重心放在亞洲，較少再派官員訪烏。對此，台大政治系教授楊永明在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中分析俄烏雙方要求，普丁表示對話可以，但沒有要和澤倫斯基談；澤倫斯基則要求，要談就要和普丁談，兩國訴求彷彿在兩條平行線上。

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楊永明表示，烏克蘭和俄羅斯佔全球小麥出口的30%，歐洲各國又高度仰賴來自俄羅斯的天然氣，戰爭爆發導致全球陷入糧食、能源危機，尤其烏克蘭以農糧出口為大宗，但現在海運全斷，陸運耗時長、運量少，更加重糧食危機，除了糧食外，俄羅斯的肥料供應佔全球近20%，尤其是現在已經進入施肥的季節，肥料價格暴漲，肯定會影響下一波糧食收成。

▲法國總統馬克宏自2月起就不斷在烏俄雙方勸談促和。（圖／路透）



因此日前馬克宏和蕭茲再度致電普丁，除了希望普丁能解除封鎖烏克蘭的港口敖德薩，緩解糧食危機，更希望普丁能釋放亞速鋼鐵廠內2500名烏克蘭軍人和與澤倫斯基直接見面談判。俄羅斯方表明，對話可以，但沒有要跟澤倫斯基直接對話，針對糧食危機則表示，「只要西方解除制裁，我們就會備好出口糧食、肥料，替糧食危機盡一份心力。」順帶再警告德法，西方國家不要再持續提供武器給烏克蘭。

▲烏克蘭總統澤倫斯基回應，要談就要和普丁直接談。（圖／路透）



對此，澤倫斯基則回覆，他就是要直接和普丁親自談，不希望透過任何談判代表團或雙方的官員，但就算要談，也要俄羅斯先把2月24日開戰以來所佔領的國土先還回來才要談；楊永明表示，隨著戰爭時間持續拉長變成持久戰，普丁與澤倫斯基的要求似乎無法達成共識。

至於提供最大協助的美國，楊永明說，美國近日直言「不會提供火箭炮給烏克蘭」，明顯態度已不像前一個月那樣強力支持烏克蘭，改採保留態度，除了美國最近將重心放在印太經濟架構、國內槍枝問題外，也是因為當戰爭變成持久戰，美國國內也正思考是否該設立一個戰略目標底線，而不是無止盡的提供武器給烏克蘭，「如果美國沒有設立戰略目標，但持續透過武器支持，你等於是實際參戰，只是透過烏克蘭的軍人在烏克蘭打這場戰爭。」

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