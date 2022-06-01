端午節前「2時段有雨」　連假降雨熱區出爐！收假日梅雨鋒面開炸

▲未來一週降雨情形。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日到端午節天氣相對穩定，僅2時段容易有雨，分別是中南部在清晨到上午容易有短暫陣雨，及各地山區、大台北、宜花午後會有雷陣雨。週末六日水氣增多，中南部降雨時間稍微拉長，午後陣雨情形更旺盛。下週一收假日鋒面接近，各地降雨機率都會提高。

氣象局預報員謝佩芸表示，今天到週五的端午節天氣型態類似，整天多數時間都是多雲或晴天，兩個時段容易下雨，包括中南部清晨到上午有短暫零星雨勢，不過降雨來得快去得也快，中午過後各地山區、宜花、大台北部分平地也會有午後雷陣雨，且可能出現局部大雨。

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▲端午節前部分地區午後有雨。（圖／記者李毓康攝）

由於天氣穩定，近日溫度均較為偏高，北部、宜花高溫31到32度，中南部、台東34到35度，台東局部地區、中南部內陸近山區可能再高1到2度，尤其中午前後特別炎熱。

週末兩天水氣稍微增加，中南部降雨時間不侷限於清晨到上午，整天都可能出現短暫陣雨，不過降雨狀況不多，不會整天都在下雨，而山區午後雷陣雨的情況也會更加旺盛。

下週一是端午連假收假日，屆時北邊又有鋒面靠近，西南風帶來的水氣也會增加，台灣附近水氣變多，各地降雨機率提高，西半部有可能出現局部大雨。