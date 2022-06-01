午後防大雷雨！下波滯留鋒襲台時間曝　恐劇烈降雨

▲下周又有鋒面接近。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（1日）午後仍有局部性大雷雨發生的機率；下周一晚起至下周五的歐洲模式模擬顯示，梅雨季第3波滯留鋒在台灣至巴士海峽一帶南北徘徊，當滯留鋒在台灣上空時，有劇烈天氣及大量降雨發生的潛勢，南移至巴士海峽則出現空檔，降雨緩和。

中央氣象局今晨對金門縣、連江縣發布「濃霧特報」，今金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天鋒面逐漸北抬至東海南部，台灣附近為西南風的環境，各地大多為多雲到晴，清晨至上午因西南風影響會有些對流從海面移進陸地，使中南部有局部短暫陣雨或雷雨出現；而午後因熱對流，在大台北、宜蘭及花蓮及其他山區也有局部短暫雷陣雨，預估有局部大雨發生的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林定宜說，氣溫方面，因西南風帶來溫暖空氣，夜晚清晨各地溫度約24到28度，感受較溫暖；而白天高溫北部、東北部及東部為31、32度，中南部及東南部約33至35度，尤其中南部近山區平地及台東溫度可能更高一些。

林定宜表示，周四至周日西南風影響，周四、周五各地大多為多雲到晴，清晨至上午間中南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；周六、周日開始水氣可能更多一點，中南部全天性有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

林定宜提醒，下周一、下周二鋒面接近及西南風影響，天氣可能更不穩定、水氣比較多，西半部有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今各地晴時多雲，高溫略回升，午後各地有局部陣雨或雷雨的機率，注意局部性大雷雨（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨）。

吳德榮分析，周四至周日滯留鋒在北部海面徘徊，台灣受西南季風影響，清晨、上午西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，仍有局部性大雷雨發生的機率；台灣在暖氣團內，各地持續熱如盛夏，高溫皆在35、36度以上。

吳德榮指出，下周一滯留鋒接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，有強對流發展的條件；下周一晚起至下周五的模擬顯示，梅雨季第3波滯留鋒在台灣至巴士海峽一帶南北徘徊，當滯留鋒在台灣上空時，有劇烈天氣及大量降雨發生的潛勢，南移至巴士海峽則出現空檔，降雨緩和；但為期末模擬，各國模式對滯留鋒南下及南北徘徊的過程，結果並不一致，且都還在調整，需持續密切觀察。