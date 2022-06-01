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做韓國代購快1年！她揭難賺內幕「水好深阿」：運費比商品貴

▲▼梨泰院群聚感染案例增，首爾的夜生活仍然精彩。（示意圖／取自Pixabay）

▲首爾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友去年跟韓國男友一起做代購，起初抱持著很好賺的心態，結果實際進到這行，才知其中的辛酸，她發文吐露內幕，更不禁感嘆「只能說現在運費比商品還貴。」

女網友在Dcard娓娓道來，從去年七月開始，跟韓國男友做韓國代購，除了抱持很好賺的心態，也是希望兩人能更常見面，「是以只賺到廉航機票就感恩的想法下去做的，但深入後發現不是這麼一回事，對於我曾經誤會的賣家我感到很抱歉。」

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她指出，成本結構為「商品價+國際運費+蝦皮手續費+隱形成本」，商品價會隨著匯率波動而增加減少，不過這塊並不是影響最大的，至於關鍵莫過於國際運費了，「從我剛開始做時，運費150元，一路飆漲到1公斤破200元。」

原po直言，「你們以為的運費，除了商品本身重量還要加上外包裝紙箱的重量，當然有人會說，那用海運就好啦，便宜很多，空運跟海快頂多差個30多，但時間上差很多，還要等船的時間，基本上台灣消費者沒辦法等那麼久，只能說現在運費比商品還貴。」

▲妹子,離家,逃家（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

她也無奈表示，本身沒有那麼大的財力，可以壓那麼多的現貨，「再來是隱形成本，運送過程中一定會有壓壞、廠商寄錯的問題產生，還有包材等等，假設一包洋芋片我拿到手價錢是20元，國際運費可能也要13-15元，再加上蝦皮收的5%手續費，還有包材費用，真的所剩不多，喔對了，還有每三個月要繳稅的部分沒算到......。」

對此，網友們紛紛回應，「現在韓國國際運費真的很貴，平均一個月漲一次」、「所以很多代購都賣大陸假貨呀，賣正版賺不到什麼錢的」、「先努力儘量現貨吧，代購的問題就是東西等比較久，棄單率很高」、「我覺得代購都是做出穩定客源才比較好賺耶」。

而po文也引起同行共鳴，感慨直呼「同是韓國代購推推，還有一堆人用神奇的43匯率來靠北我們貴」、「推！靠北匯率的真的超有感，超多人喜歡拿商品售價除以42、43這種神奇匯率來問」、「自己做過才會知道水多深」，不過也有人笑回，「其實賺不賺還是要看賣什麼東西，至少我覺得做下來還是蠻賺的。」

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