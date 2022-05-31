點外送抓男友偷吃！她用「1線索」揪出小三　網看傻：名偵探

▲原PO用外送平台抓到男友出軌。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者朱祖儀／綜合報導

外送平台相當方便，只要手指點一點美食就能送到家，但沒想到竟還有抓出軌的功能？一名女網友透露，先前發現有其他人會共用男友的外送平台會員，意外抓包對方和前女同事有不單純的關係，氣得提出分手。不少人看到後全都驚呆，直呼「柯南是你？」

原PO在「Dcard」發文表示，因為男友有買外送平台的會員，可以省下外送費，所以平時都共用同一個帳號。但後來發現2人明明都不是新北人，卻有不少訂單都在新北市，才驚覺有其他人也在用該帳號，不過對方僅解釋，是因為有其他同事想一起共用而已，她也沒有放在心上。

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▲原PO發現男友帳號點了很多新北的店家。（圖／翻攝自Dcard）

原PO透露，但聖誕節時又有人透過外送平台點了位在新北的鹹酥雞，讓她意外抓到「小三」。因為她後來看了男友前女同事的IG限時動態，發現對方把男方設成精選動態，點進去全都是2人的互動，才知道原來聖誕節當天男友是和前女同事一起度過的。

原PO也回想當時狀況，表示聖誕節當天男友明明是晚班，卻在早上傳訊息給她，還解釋說只是比較早起，結果「其實是早班，下班就去女同事家吃雞（鹹酥雞）啦」。她事後質問男友，對方還不承認，解釋2人只是朋友，最後她心寒決定提出分手。

不少網友看到PO文後，紛紛留言表示「女生的直覺、觀察力真的不是蓋的，名偵探」、「女友認真起來都是柯南」、「都知道跟女友共用平台，還這麼笨…祝下一個更好」、「你值得更好更優質的男生」、「學到一招，馬上跟男友共用外送會員」、「那女的也太不要臉了吧，偷吃雞還不擦嘴，難怪被抓包」。