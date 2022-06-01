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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「民進黨誰沒拿陳水扁錢？」　趙少康開轟：國務機要費除罪貽笑國際

▲前總統陳水扁主持《國務機要費案國際記者會》。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

前總統陳水扁涉及國務機要費案纏訟逾15年，《會計法》條文修正草案5月30日闖關立法院，綠營挾人數優勢三讀通過。中廣董事長趙少康批評，這是民主最黑暗的一天，民進黨成了包容貪污黨，民進黨的公職應該站出來自清，誰沒有拿過陳水扁的錢？

藍綠日前為《會計法》條文修正草案爆發肢體衝突，最終以57票贊成、32票反對、0票棄權三讀，明定中華民國95年12月31日以前各機關支用的國務機要計畫費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。

趙少康指出，陳水扁的事情不是不能解決，政治事政治決，只要他肯認罪、道歉、還錢，蔡英文可以特赦他。蔡英文怕弄髒自己的手，不肯特赦他，由立法院民進黨集體共謀修會計法來救扁，是最拙劣的下策。

趙少康認為，這次三讀是蔡英文民主獨裁最負面的樣板，任何貪污都可以在立法院挟多數暴力竄改法律塗銷罪名，這不是挟民主之名行獨裁之實是什麼？台灣選民有那麼笨嗎？一定會用選票讓民進黨在她手中毀掉。

趙少康表示，國務機要費高達每年6000萬，是總統薪資的十多倍，跟首長特別費只有幾萬幾十萬的名稱不同、科目不同、金額更不同，怎麼可以一概而論、比照辦理？光看名稱「國務機要」就知道一定要跟「國務」有關，放著這麼簡單的道理，民進黨竟公然在國會用修法替陳水扁胡亂脫罪，指鹿為馬，讓立法院蒙羞，會貽笑國際，會遺臭萬年。

趙少康砲轟，民進黨吃定了在野黨、吃定了媒體、吃定了輿論、吃定了選民，才敢這麼膽大包天，冒天下之大不韙，硬幹到底。這一天，是民主最黑暗的一天。

國務機要費一案源於2006年女子李慧芬爆料，她在北市住宿飯店的300萬元發票，被堂姊李碧君拿去交給陳水扁的妻子吳淑珍核銷國務機要費，經當時高檢署查黑中心偵辦，揭發扁家所涉犯一系列弊案，包括龍潭購地案、台北101金融大樓公司前董事長陳敏薰買官案，以及南港展覽館案已定讞，陳水扁夫妻各被依收賄等罪合併判刑20年，各併科罰金2.5億元與2億元，並沒收犯罪所得。

其中，吳淑珍是在2006年11月先被查黑中心起訴，陳水扁則因為當時總統，有刑事豁免權，直到2008年5月卸任後，檢方才開始對他偵辦，相關案件纏訟至今，剩下國務機要費及洗錢案仍在高院更二審審理中，如今國務機要費正式除罪，有望獲免訴。

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