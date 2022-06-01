可請防疫假！北市中小學下週實體上課　畢典禁外賓、成發得打3劑疫苗

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記者袁茵／台北報導

台北市中小學、幼兒園將於6月6日恢復實體上課，台北市長柯文哲1日表示，因為國小有疫苗假，可由家長自主決定要不要實體上課，如果不願意的話，也可以請疫苗假2天；台北市副市長蔡炳坤補充道，畢業典禮不開放外賓參加，另外有些國高中生在進行社團成發，雖然可以舉辦，但必須要打滿3劑疫苗，倘若沒打3劑疫苗則要有3天內快篩陰性證明。

面對中小學、幼兒園將於6月6日起恢復實體上課，柯文哲1日下午視察校園BNT疫苗時表示，台北市在防疫方面，很少有訴諸強制規定，理論上6月6日恢復實體課程，但國小生因為有疫苗假，可由家長自主決定，如果願意實體上課就上課，不願意則自行請假在家2天，「心安一點也無所謂。」

蔡炳坤則補充，國三、高三生因為畢業典禮將至，所以沒有實體上課問題，但中小學若要繼續維持遠距教學，則得透過課發會決定，包括定期考試仍要回到學校等，而幼兒園則是由園方、家長、老師進行討論決定；倘若家長要讓學生請防疫假、疫苗假等，不會列入出缺勤。

蔡炳坤提及，畢業典禮原則上不開放外賓參加，而國中生近期開始舉辦社團成果發表，成發雖然可以辦，但要打滿3劑疫苗，如果沒有打滿3劑疫苗，則要提供3天以內的快篩陰性證明，台北市會讓國、高中生第三劑疫苗盡量在6月5日前接種完畢，希望民眾可以了解上述配套。

▼台北市長柯文哲、台北市副市長蔡炳坤視察校園兒童疫苗接種。（圖／台北市政府提供）