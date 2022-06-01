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北市宣布下週一恢復實體課　國九及高三維持遠距教學到畢典前一日

▲▼北市公私立國高中職，約有9成班級辦理線上教學演練，1成班級數實施實體課程。（圖／北市教育局提供）

▲北市各級學校下週一起原則恢復實體上課，但國九及高三則持續進行遠距教學。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

台北市教育局今（1日）表示，由於北市確診人數降低，加上全市5到11歲學童業在本週五（3日）前完成兒童BNT疫苗接種，12到18歲學生預定在下週一（6日）前完成第三劑追加劑接種，所以公私立各級學校從下週一起，以恢復實體課程為原則，但國九及高三則持續進行遠距教學到畢業典禮前一日。

台北市兒童BNT疫苗校園集中接種今天進入第7天，台北市長柯文哲今天下午跟副市長蔡炳坤、教育局副局長陳素慧等人，前往文山區博嘉實驗小學關心學生施打疫苗情形，而博嘉實小今天預計有157名學生在校接種BNT疫苗，其中147名為5到11歲學童，接種率約為46.67%。

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▲▼北市公私立國高中職，約有9成班級辦理線上教學演練，1成班級數實施實體課程。（圖／北市教育局提供）

▲北市各級學校下週一起恢復實體上課，但國九及高三則持續進行遠距教學。（圖／北市教育局提供）

北市教育局表示，北市政府已排定在本週五前完成所有公私立國小及幼兒園疫苗集中接種，估計將有超過7萬名5到11歲在台北市就學兒童，可完成第一劑疫苗接種，校園內的疫苗覆蓋率預估將達52.67%，加上12到18歲學生預定在下週一前完成第三劑追加劑接種，所以決定下週一起，公私立各級學校以恢復實體課程為原則 國九及高三學生，則持續進行遠距教學至畢業典禮前一天

不過，北市教育局表示，各級學校若評估仍有遠距教學需求，國小與國七、國八與高一及高二學生，經過課發會決議並研訂相關配套措施，也可以辦理遠距教學，期間如遇期末評量，可返校實體辦理，或採多元評量方式執行，而幼兒園經過園內行政團隊、教師及家長代表等召開會議決議並研訂配套措施，也可以辦理持續遠距教學，也要加強預防學習滑落情形。

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關鍵字：

台北市兒童BNT實體課程國九與高三教育局

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