受疫情衝擊捐血人潮銳減　南部地區血庫大缺血

▲南部地區捐血中心，成為新冠疫情下的受災戶，血庫大缺血，台南捐血中心內血庫空空如也。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近日以來南部地區受到疫情升溫及梅雨鋒面天候不佳雙重影響，民眾出門捐血意願明顯降低，目前南部地區捐血中心，也成為新冠疫情下的受災戶，南部地區血庫大缺血！

在學校陸續實施遠距教學，公司、工廠員工分流分艙管制措施以及部分捐血團體單位內部傳出確診個案影響下，許多週期性的捐血活動都無法如期辦理，對血液募集造成相當大的衝擊。

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台南、高雄捐血中心表示，南部（嘉南高屏澎東）地區每天約需2000袋的醫療用血，從4月下旬起疫情逐漸升溫時，捐血人潮已有明顯減少，直至近日南部COVID-19確診人數暴增，加上前一段時間又受到梅雨鋒面天候不穩影響，台南、高雄捐血中心的捐血人潮僅剩平常3~4成左右，捐血中心目前血液庫存量已經嚴重短缺，已無法百分之百滿足醫院血液申請訂單，對醫院醫療用血使用已造成相當大的衝擊！

捐血中心呼籲民眾，只要是身體健康，可以趕快挽袖捐血，如果是確診者或居家隔離者，在暫緩捐血14天的禁令過後，也能踴躍來捐血。

另外，6/3~6/5端午節連假，台南、高雄捐血中心捐血不打烊，邀請民眾利用連假休息期間，發揮愛心呼朋引伴一起來挽袖捐血，且有機會獲得限量版「黑熊安全帽」喔！，6/3~6/5端午節連假，每天抽出2位幸運的捐血人。

台南捐血中心指出，為考量用血安全，1日起新冠肺炎接觸相關之暫緩捐血規定將依下辦理：一、曾確診COVID-19且有症狀者，自痊癒日起需暫緩捐血14天。二、曾確診COVID-19而無症狀者，自確診日起暫緩捐血14天。三、COVID-19密切接觸者，自最後接觸日起暫緩捐血14天。四、已進行COVID-19檢驗而結果尚未出爐者，採檢結果尚未出來前不得捐血。五、國外入境者，入境後暫緩捐血14天。