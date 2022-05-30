疑妻曖昧推拿師！斧頭、空氣槍爆擊下體　醋夫殺人未遂起訴

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

上個月9日基隆發生一起感情糾紛，林姓男子懷疑妻子與柯姓推拿師曖昧，竟持多種刀械，闖進柯住處後朝人頭部揮砍，又以斧頭、空氣槍攻擊柯的下體，導致陰囊撕裂傷、臀部開放性傷口，犯案現場血跡斑斑，近日柯男遭基隆地檢署依殺人未遂罪起訴。

▲基隆上月9日晚間發生砍人案件，林姓犯嫌遭警方圍捕上銬帶回。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



據了解，柯男從事推拿工作，林妻是他的常客，林男懷疑妻子與柯有染，竟醋勁大發，攜帶長刀、摺疊刀、斧頭、空氣槍等器械，到柯男住處理論，雙方爆發口角，林拿出長刀砍傷柯頭部，繼續追趕到廚房，以斧頭及空氣槍對準柯生殖器，造成柯陰囊和睪丸撕裂傷，臀部也有開放性傷口，全身多處擦挫傷。

柯男兒子趕到場制止並報警處理，警方當場查扣林所攜帶的多種刀械，包含摺疊刀3把、空氣槍2支、已擊發氣槍子彈6個、彈匣、長刀、斧頭各1，氮氣鋼瓶1個。

林男雖辯稱當時只是想嚇嚇對方，不料對方先還擊，當下才情緒失控，但刀械都沒有開鋒，沒有致人於死的意圖。

基隆地檢署偵結，認為林男朝著對方要害猛烈攻擊，可預見死亡之結果，因積怨已久而挾怨報復，造成林男大量流血、現場血跡斑斑，林也承認全部犯罪事實，近日依殺人未遂罪起訴。