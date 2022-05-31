快訊／國一北上事故！客運+2小客車撞一團　車頭爛毀3傷送醫

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

國道一號北上5.1公里稍早發生車禍事故，現場首都客運與兩輛自小客車發生碰撞，客運車上有4名乘客，皆有繫上安全帶並未受傷，已由接駁車接送，客運駕駛與兩輛自小客車上共3人輕傷，救護車已將傷者3人送長庚醫院治療，現場警方管制中，事故發生原因仍有待調查釐清。

而客運駕駛指稱，他開著車從台北要往基隆八斗子方向，而肇事的是一輛拖板車，事故發生後對方即離開現場，真正發生原因將交由警方追查。

▲國道一號北上5.1公里處3車事故 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

