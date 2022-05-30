國中校園槍響！放學時間怪男闖入　空氣槍亂射師生遭起訴

▲賴姓男子在國中放學時間，持空氣槍朝校園內師生擊發，造成大家驚慌害怕，被依恐嚇公眾罪起訴。（示意圖／資料照）



記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

基隆一名賴姓男子去年在某所國中放學時間，進入學校操場、手持1把空氣槍對著校園內師生射擊，師生大為驚嚇紛紛走避，通報警衛後並報警協助，警方隨後將賴男逮捕，查扣1把空氣槍，基隆地檢署依照恐嚇公眾罪將賴起訴。

賴姓男子有多項毒品、詐欺前科，多次遭到判刑，在2018年8月才刑滿執行完畢，但2021年9月23日下午5點半，正值學校放學時間，賴男竟攜帶1把空氣槍進入校園遊晃，並在操場上掏出空氣槍、朝著不特定師生瞄準射擊，眾人發現有異心生害怕、連忙通報警衛，幸好沒有造成人員受傷。

▲怪男持空氣槍朝國中校園內朝師生射擊，幸未造成傷亡，被依恐嚇公眾罪起訴。（圖／記者郭世賢翻攝）

賴男開完槍後離開現場，警方循線在賴家中將人逮捕，並查扣作案用空氣槍，發現賴男疑似是飲酒後醉醺醺跑到國中校園內，賴坦承有到該處射擊，但表示單純瞄準前方，沒有恐嚇他人的意思。

基隆地檢署近日偵結，認為雖然賴男所使用的空氣槍，經鑑定後為不具殺傷力，但在公開場合持槍隨機對不認識的群眾瞄準並射擊，已造成民眾恐慌、影響公眾安全，因此依照恐嚇公眾罪將賴男起訴，並請法院審酌賴在服完刑5年內再度犯案，為累犯，請求加重其刑。