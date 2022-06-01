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「這一國」逆風操作！大買俄羅斯石油　進口量飆近9倍

▲石油,原油,油價,WTI。（圖／路透）

▲西方多國禁運俄國石油，然而，亞洲大國之一的印度卻反而增加採購。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

歐盟上月底已同意在2022年底前削減俄羅斯石油90%的進口量，此前，美國、加拿大、英國與澳洲也已經禁運。不過，世界人口第二多的印度卻「逆風操作」，隨著油價飆升，數月以來持續增加購買俄國原油，5月份進口量估計會比去年月平均值高出近9倍。

美國CNN報導，印度80%的石油仰賴進口，其中俄羅斯進口比例僅佔2%到3%，但隨著今年油價飆升，政府利用大幅折價的優勢，穩定增加輸入俄國原油。根據路孚特（Refinitiv）數據，俄羅斯3月份向印度輸出了43萬噸原油，4月份飆升至101萬噸，5月份估計將達到336萬噸，比2021年月平均值的38.25萬噸高出近9倍。

路孚特補充，自俄烏戰爭爆發以來，印度總共收到480萬噸折扣價格的俄羅斯石油。印度能源部聲明，從俄國購買的能源與印度總消費量相比仍「微不足道」，「印度的合法能源交易不能被政治化。」目前俄羅斯的​​烏拉爾原油（Urals oil）交易價格約為每桶95美元，而全球基準的布蘭特原油價格則超過每桶119美元。

報導稱，造成價格差異的部分原因是，西方國家持續禁運俄國石油，歐盟5月30日同意在年底前禁運90%的俄羅斯原油進口，而歐洲是俄羅斯能源的最大買家，加上美加英澳此前已宣布禁運俄國石油，勢必會對俄羅斯經濟造成壓力。

俄羅斯開始尋找亞洲買家，除印度之外，歷來就是俄國石油主要買家的中國預計也將大舉增加採購，但運輸基礎設備的不足將是俄羅斯能源輸出的一項困境。

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