前美軍上將估俄折損逾2萬兵力！　狠批俄在戰爭中「全面無能」

▲俄軍侵烏陷入苦戰,直到最近才在烏東快速攻入北頓內茨克。(圖/翻攝臉書「General Staff of the Armed Forces of Ukraine 」)

記者張靖榕/綜合外電報導

俄烏戰爭開打接近100天,中央情報局前局長裴卓斯(Gen. David Petraeus)表示,俄軍最後一次公布估計士兵員損是在3月25日,當時損失1351人,現在他認為損失已經提高到2萬名俄軍,「這是他們在阿富汗9年來的損失人數」。

BBC報導,裴卓斯表示他對烏軍抵抗俄軍的能力並不意外,而且烏克蘭所展現的已經超出所有人的預期。至於俄軍在戰場上的效率,他則批評「沒人料想到俄羅斯在各個層面上都這麼無能。」

烏東工業重鎮北頓內茨克(Severodonetsk)幾乎90%遭到俄軍控制,裴卓斯對此也不樂觀,「烏軍在某個時間點可能需要撤退,改日再戰」,俄軍一旦奪下該城,對戰爭的心理戰層面將會發揮重大作用。

裴卓斯懷疑俄羅斯開放港口讓烏克蘭貨船出口小麥的提議,「他們說只要我們解除制裁就會這麼做,但我們不可能解除制裁」,而且任何西方勢力派船進入黑海的主意都是胎死腹中,因為這麼做,「你只會直接航向和俄羅斯的正面衝突」。