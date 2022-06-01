前美軍上將估俄折損逾2萬兵力！　狠批俄在戰爭中「全面無能」

▲俄軍侵烏陷入苦戰，直到最近才在烏東快速攻入北頓內茨克。（圖／翻攝臉書「General Staff of the Armed Forces of Ukraine 」）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏戰爭開打接近100天，中央情報局前局長裴卓斯（Gen. David Petraeus）表示，俄軍最後一次公布估計士兵員損是在3月25日，當時損失1351人，現在他認為損失已經提高到2萬名俄軍，「這是他們在阿富汗9年來的損失人數」。

BBC報導，裴卓斯表示他對烏軍抵抗俄軍的能力並不意外，而且烏克蘭所展現的已經超出所有人的預期。至於俄軍在戰場上的效率，他則批評「沒人料想到俄羅斯在各個層面上都這麼無能。」

烏東工業重鎮北頓內茨克（Severodonetsk）幾乎90%遭到俄軍控制，裴卓斯對此也不樂觀，「烏軍在某個時間點可能需要撤退，改日再戰」，俄軍一旦奪下該城，對戰爭的心理戰層面將會發揮重大作用。

裴卓斯懷疑俄羅斯開放港口讓烏克蘭貨船出口小麥的提議，「他們說只要我們解除制裁就會這麼做，但我們不可能解除制裁」，而且任何西方勢力派船進入黑海的主意都是胎死腹中，因為這麼做，「你只會直接航向和俄羅斯的正面衝突」。