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普丁被飆罵「X的混蛋」　俄2上校通話洩滿腹怨言！轟國防部長無能

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯2名現役上校大罵總統普丁「X的混蛋」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭情報部門近日攔截了2名俄羅斯上校的私密通話，他們目前仍在服役中，卻對總統普丁與國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）在烏克蘭戰爭中的決策有諸多不滿，不僅在電話中狂飆髒話，指責紹伊古是無能的門外漢，更大膽咒罵普丁「X的混蛋」。

▲▼42歲的俄軍上校弗拉索夫（Maxim Vlasov）。（圖／翻攝自推特）

▲42歲俄軍上校弗拉索夫（Maxim Vlasov）批評俄羅斯國防部長無能。（圖／翻攝自推特）

根據《每日郵報》報導，美國政府出資媒體「自由歐洲電台」的烏克蘭分社獨家取得了一段2名俄軍上校的通話錄音，42歲的弗拉索夫（Maxim Vlasov）與47歲的科夫登（Vitaly Kovtun）私下憤怒批評俄軍高層決策失敗，未能轟炸基輔的烏克蘭議會和其他關鍵據點。據悉，這段錄音是由烏克蘭情報部門竊聽而來。

科夫登在通話中飆罵，「一枚火箭應該飛入基輔的烏克蘭議會。就是這樣，去他X的（f**k it）。為什麼（飛彈）沒射過來？為什麼不呢？我不明白，去他X的，普丁X的混蛋（motherf***er）！」他認為俄國高層應該用飛彈襲擊基輔的政府大樓，就算重要官員已經不在那裡，但全世界都會看到烏克蘭被擊潰。

▲▼47歲的俄軍上校科夫登（Vitaly Kovtun）。（圖／翻攝自推特）

▲47歲的科夫登（Vitaly Kovtun）在通話中狂飆髒話，對俄國高層極為不滿。（圖／翻攝自推特）

弗拉索夫批評，紹伊古就是個無能的門外漢，「他只是一個作秀的人。」科夫登認同地說，「紹伊古就是個混蛋。沒有僱傭兵？肯定不會有的！他們只付給他們3萬盧布（約新台幣1.4萬元），僱傭兵他X的要從何而來？」弗拉索夫也用髒話砲轟紹伊古，「該死的他根本沒有在軍隊裡服過役。」

自由歐洲電台調查記者試圖聯繫這2名俄軍上校，科夫登聽完錄音檔後表示，「我不在乎，我會向俄羅斯聯邦安全局檢舉你，就這樣。」弗拉索夫則未有任何評論。不過，目前《每日郵報》與《紐約郵報》等外媒尚無法獨立證實通話內容與來源。

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