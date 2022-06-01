第7輪制裁納入俄天然氣　歐盟領導人淡化可能性

▲歐盟領導人針對烏克蘭問題展開峰會，右為歐洲議會主席米歇爾（Charles Michel），左為歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula Von der Leyen）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社布魯塞爾31日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU)領導人努力就俄羅斯石油禁運縮水版制裁達成協議後，今天淡化在下一輪制裁中禁止進口俄國天然氣的可能性。

由27個國家組成的歐盟昨天在峰會中同意對俄國實施第6套制裁措施，將停止進口大部分俄國石油，但豁免透過輸油管運抵歐洲的石油，為匈牙利做出讓步。

在俄國揮軍入侵烏克蘭之下，歐盟商討對俄石油禁運已持續數週，使歐洲團結立場開始動搖，切斷俄國對德國等主要經濟體的天然氣供應變得更加艱難。

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）在布魯塞爾峰會的第2天表示：「我認為天然氣必須被包含在第7輪制裁中，但我也是一個現實主義者，我覺得這不會發生。」

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）警告：「俄國石油的問題比較容易彌補，天然氣則是完全不同的問題。因此天然氣禁運將不會列入下一輪制裁相關討論。」

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）表示，歐盟「現在應該先暫停」，然後再考慮新一輪制裁。

他說：「禁運天然氣要複雜得多，所以這是重要的一步。讓我們暫時就此打住，看看有什麼影響。」