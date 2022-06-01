新北母女檔150公里衝台中　科博館打疫苗...開心大喊：終於成功

▲新北母帶女飛奔150公里衝台中科博館打疫苗開心喊「終於成功！」（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

中央規劃的大型兒童疫苗接種站今天開打，中部施打點設在台中自然科學博物館，有家長擔心打不到疫苗，早上5點就到場排隊。還有一位新北林媽媽帶著女兒，飛奔150公里衝回台中打疫苗，她透露，之前在北部到處找不到疫苗，甚至淋雨也排不到疫苗，娘家在台中趁此機會回來打，還開心地大喊「終於成功！」

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▲家長們早起帶孩子打疫苗，8點半不到人龍已超過100公尺。（圖／記者游瓊華攝）

林媽媽說「真的太糟糕了！名額太少」，直言打疫苗過程一波三折，女兒校園接種疫苗時間排到端午節過後，實在是太久了，也提到「之前在北部找不到疫苗，到處預約，直言政府喊隨到隨打，但是實際上是冒雨排隊排半天還打不到，最後來到這裡找到疫苗，終於成功！」

▲中榮院長陳適安提到，到今天上午8時，已有1600多人預約接種。（圖／記者游瓊華攝）



台中榮總院長陳適安說，中央選定科博館紙箱王恐龍主題餐廳設接種站，由台中榮總建置，讓小朋友可以在喜歡、舒適的場域接種，現場還有兒科醫師把關，以及醫護人員現場衛教。院方統計，到今天上午8時，已有1600多人預約接種，明起採全預約制。

▲台中上午天氣晴朗、炎熱，中榮科博館兒童疫苗接種設在室內有冷氣處，獲許多家長肯定。（圖／記者游瓊華攝）