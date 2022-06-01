沈富雄批陳時中「腦殘指揮官」　台美防疫落差讓他「越想越惱」　

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

人正在美國的前民進黨立委沈富雄，預告將於3日返抵國門，但對於華盛頓州每百萬人口的確診數比台灣少，且個人已接種3劑疫苗，回國後卻要進行「7+7」的防疫管制，讓他相當惱火，批評衛福部長陳時中，「有腦殘的指揮官，就有受盡委曲的國人！」

沈富雄深夜在臉書表示，持本國護照入境的國人到底帶回多少風險？他將依原定行程於3日返抵國門，不過接著而來的是7天的「居家檢疫」，再加7天的「自主管理」，要到17日才完全還他自由之身。

「越想越惱，於是以我為例，自我檢討入境的國人到底身上帶Omicron的風險有多高？」沈富雄指出，第一、打完三針疫苗，出境前一天PCR採陰，入境之日PCR還要再採陰；第二、他停留一個月的美國華盛頓州每日確診數是700/1000000人口，而台灣當下是4000/1000000人口，兩地相差五倍。

沈富雄說，可笑的是，他去美國，由污入淨，不需要隔離，不需要檢疫，除一些公共場所室內之外，可以不戴口罩，而一個月後回國，由淨入污，竟然要7+7，不久前還是10天隔離檢疫呢。

為什麼對入境的自家人這麼苛？沈富雄表示，陳時中先後給過三個理由，依時間序，陳如此說：1、帶回新病毒變異株的風險；2、拖累醫療體系；3、國內染疫率6％已經與入境染疫率6％接近。

沈富雄認為，前兩項不值識者一辯，第三項百思不得其解，台灣每天的新確診病人起碼6萬人，而入境篩陽的約60人，前者的漏網之魚約為後者的1000倍大，真是見樹不見林。

沈富雄批評，「有腦殘的指揮官，就有受盡委曲的國人！」